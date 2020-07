Maserati Ghibli: la entry-level con motore Ferrari da 330 CV | Video

Ormai mancano pochissime ore alla presentazione ufficiale del nuovo restyling della Maserati Ghibli che porta con sé anche una versione ibrida chiamata semplicemente Ghibli Hybrid. L’annuncio ufficiale avverrà esattamente domani, giovedì 16 luglio 2020, alle 13:00 sul sito Web ufficiale del Tridente.

Le ultime indiscrezioni riportano che la versione ibrida dovrebbe nascondere sotto il cofano un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri abbinato a un propulsore elettrico, molto probabilmente il sistema mild-hybrid eTorque utilizzato su altri veicoli di FCA come la Jeep Wrangler.

Maserati Ghibli: AutoTopNL mette alla prova la vettura sull’Autobahn

In attesa della presentazione, in questo articolo vi proponiamo una video recensione effettuata dal famoso canale YouTube AutoTopNL sull’attuale Ghibli con motore V6. Inoltre, nello stesso filmato è presente un test di velocità massima fatto su un tratto dell’Autobahn dove non ci sono limiti di velocità.

La versione provata è quella con motore V6 biturbo benzina da 3 litri con potenza di 330 CV a 5000 g/min e 500 nm di coppia massima a 4500 g/min, abbinato a un cambio automatico sequenziale a 8 rapporti. Tale propulsore è stato sviluppato e costruito direttamente da Ferrari.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica modenese, la Maserati Ghibli è capace di raggiungere una velocità massima di 263 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Per scoprire maggiori informazioni sulla grande coupé a quattro porte di lusso, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima della clip sottostante.