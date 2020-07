Auto usate: ecco le più vendute in Italia nel primo semestre del 2020

La Fiat Panda continua ad essere l’auto più acquistata dagli automobilisti italiani. La conferma arriva dal noto sito Web Brumbrum che ha stilato una classifica delle auto preferite degli italiani sfruttando i dati raccolti dall’Osservatorio Brumbrum. In particolare, lo studio ha preso in considerazione le vetture usate vendute nei primi sei mesi del 2020.

La Panda è risultata tra le auto usate più vendute nel nostro Bel Paese con un grande distacco rispetto alla seconda classificata. In aggiunta, sempre la stessa vettura si è piazzata al primo posto in 11 regioni e comunque sempre tra le prime cinque, tranne in Sardegna e Lombardia.

Auto usate: la Fiat Panda si conferma la vettura più venduta nel mercato dell’usato

Parlando dei segmenti, le utilitarie hanno dominato la prima posizione con oltre il 30% di media, toccando il 40% in Piemonte e Valle d’Aosta e poco meno in Liguria. I SUV si sono piazzati in seconda posizione con oltre il 18% di media. Iin particolare, in Sicilia è stata raggiunta la percentuale di oltre il 21%.

La classifica di Brumbrum prosegue con le berline in terza posizione con il 17% e addirittura in Basilicata toccano quasi il 25%. Al quarto posto troviamo le station wagon mentre al sesto le monovolume.

Oltre che la Fiat Panda, altre vetture di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sono riuscite ad ottenere dei risultati molto interessanti. Ad esempio, la Fiat 500 è stata la seconda auto più venduta in Italia nel primo semestre del 2020 mentre in Veneto si è posizionata in prima posizione e sempre sul podio in altre 11 regioni.

La Volkswagen Golf, invece, si è posizionata al terzo posto in ben sei regioni: Lombardia, Marche, Sardegna, Trentino Alto Adige, Calabria ed Emilia-Romagna. Un’altra auto straniera che ha riscontrato un certo successo è la Smart ForTwo che nella classifica generale si è posizionata al nono posto mentre è stata la più venduta in Umbria e Lazio.

Bene anche Lancia Ypsilon, Fiat 500L e Jeep Renegade

Anche la Lancia Ypsilon si conferma fra le più amate dagli automobilisti italiani, in particolare in Piemonte, Toscana, Veneto, Friuli e Campania. Nonostante sia uscito ormai dal mercato, la Fiat Punto è riuscita a conquistare degli ottimi risultati nel mercato dell’usato, nello specifico in Marche, Calabria, Puglia Basilicata. Anche Jeep Renegade e Fiat 500L hanno fatto bene, rispettivamente in Molise e Valle d’Aosta.

A differenza del mercato del nuovo, il diesel continua ad essere il più venduto in quello dell’usato. Basti pensare che quasi due auto su tre vendute online solo a gasolio. L’Osservatorio Brumbrum afferma che il diesel è maggiormente preferito al Sud, con oltre il 75% in Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

A Nord, invece, è in costante calo poiché la benzina ha registrato una crescita, in particolare in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta dove ha conquistato il 40%. Infine, GPL e metano hanno ottenuto una percentuale di circa il 5% e 2%, rispettivamente, mentre le auto ibride ed elettriche sono ancora poche.