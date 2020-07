Haas disposto a offrire il posto a Vettel nel 2021

Il caposquadra di Haas, Guenther Steiner, ha offerto una straordinaria possibilità a Sebastian Vettel, nel caso volesse continuare la sua carriera di Formula 1 nel 2021. Dopo che la Ferrari ha deciso di non rinnovare il contratto di Vettel per la prossima stagione, il quattro volte campione di F1 ha visto sparire opportunità di approdare alla Renault, Red Bull e Racing Point la scorsa settimana.

Mentre sembra difficile che Vettel voglia unirsi a una squadra che lotta verso il fondo della griglia, Steiner è disposto a fornirgli un posto. “È un quattro volte campione del mondo”, ha detto Steiner. “Vuole venire in una squadra più piccola? Cosa vuole fare nella vita? Non lo so. “Se vuole fare qualcosa, sicuramente, abbiamo una buona relazione”.

Con il suo pedigree di vincitore del campionato, è stata una sorpresa per alcuni nel paddock che Vettel sia in difficoltà a trovare un posto per il ’21. Per Steiner, tuttavia, è semplicemente una conseguenza della situazione che si è venuta a creare, con così pochi posti disponibili. “Abbiamo avuto momenti in cui ci sarebbero state tre squadre in lotta per lui, e quest’anno non c’è nessuno. Abbiamo avuto la stessa situazione l’anno scorso con Nico Hulkenberg”.

Interrogato su quando Haas annuncerà una formazione di piloti per la prossima stagione, il capo squadra ha scherzato: “Non sono preoccupato di non riuscire a trovare un pilota perché Sebastian Vettel è sul mercato!”

