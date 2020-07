Vettel annuncerà la pensione? “Ha richiesto un’intervista”

Il futuro di Sebastian Vettel è estremamente incerto. Nel 2021 Carlos Sainz prenderà il suo posto in Ferrari e finora nessuna squadra sembra essere aperta all’arrivo del tedesco. Red Bull Racing e Racing Point, tra gli altri, hanno già indicato che non hanno un posto per Vettel. I posti con altre squadre vengono lentamente portati via da Vettel, ad esempio dal ritorno di Fernando Alonso alla Renault. Tuttavia, ora sembra che il tedesco presto darà più chiarezza sul suo futuro. Durante la seconda sessione di prove libere a Spielberg, in preparazione del Gran Premio della Stiria, Martin Brundle ha annunciato che giovedì prossimo intervisterà il pilota della Ferrari in Ungheria, su richiesta del tedesco.

Giovedì parlerà Vettel: il tedesco forse chiarirà cosa farà nel 2021

” Giovedì prossimo, ho un’intervista con Seb, in Ungheria. Ha chiesto lui quella intervista. Poi gli ho chiesto di cosa volesse parlare la prossima settimana “, spiega Brundle a Sky Sports F1. Ma a quanto pare per il momento il quattro volte campione del mondo ha mantenuto il riserbo su ciò che dirà in settimana prossima. La grande domanda ora è cosa il quattro volte campione del mondo vorrà annunciare la prossima settimana. Sarà l’annuncio della sua partenza dalla F1 o che è riuscito a fare un accordo con un’altra squadra? Giovedì prossimo probabilmente sapremo qualcosa in più sul futuro di Vettel in F1.

Ti potrebbe interessare: Per Kimi Raikkonen, Vettel avrà lo stesso trattamento di Leclerc