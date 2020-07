Assicurazione auto: ecco quanto hanno risparmiato gli automobilisti italiani

Gli italiani, che hanno deciso di rinnovare l’assicurazione auto dopo il lockdown sfruttando il calo dei prezzi, sono riusciti a risparmiare mediamente 75,50 euro. Questo dato emerge dall’ultimo studio effettuato da Nielsen Media Italia per Prima assicurazioni.

Mentre il risparmio ha toccato anche i 100 euro in alcuni casi, soltanto 4 automobilisti circa su 10, che hanno rinnovato la polizza assicurativa, hanno percepito il calo dei prezzi.

Assicurazione auto: poco più di 75 euro di risparmio medio in fase di rinnovo

Sempre secondo il sondaggio, circa il 65,5% degli italiani afferma che le compagnie assicurative avrebbero potuto fare di più. Soltanto il 42,2% degli italiani intervistati da Nielsen Media Italia hanno rilevato un risparmio nell’assicurazione auto rispetto all’anno scorso.

Come detto ad inizio articolo, il risparmio medio in Italia è stato di 75,50 euro ma addirittura il 32% degli intervistati afferma di aver risparmiato oltre 100 euro sull’RCA. Per il 50% degli intervistati, invece, la polizza è costata 50 euro circa in meno.

Parlando di percentuali, gli automobilisti italiani intervistati dichiarano di aver pagato mediamente il 18% in meno sull’assicurazione auto al momento del rinnovo.