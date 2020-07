Alfa Romeo Montreal: ecco un’altra reinterpretazione moderna

In molti sono ad aver immaginato una versione moderna della mitica Alfa Romeo Montreal lanciata nel 1970 e l’ultimo progetto è stato pubblicato su Instagram dall’artista Dinesh Kuril.

Il progetto digitale è stato realizzato per la Montreal Design Challenge che il Biscione ha lanciato recentemente per celebrare il 50º anniversario della coupé sportiva. Naturalmente, questo progetto è incentrato principalmente sulle alte prestazioni e sulla velocità, caratteristiche che hanno contraddistinto l’originale Montreal.

Alfa Romeo Montreal: un interessante progetto digitale che riporta in vita un mito del passato

Lanciata per la prima volta come concept car durante l’Expo 67 a Montreal (in Canada), questa vettura alla fine debuttò ufficialmente tre anni dopo durante il Salone di Ginevra. Sotto il cofano aveva un motore V8 da 2.6 litri abbinato a un cambio manuale a 5 marce.

Il concept, invece, era equipaggiata da un propulsore da 1.6 litri preso in prestito dalla Giulia TI. La versione di produzione dell’Alfa Romeo Montreal, invece, impiegava un V8 da 2 litri originariamente installato sulla 33 Stradale mentre il telaio e la trasmissione furono presi dalla Giulia GTV.

Il design della Montreal fu progettato da Marcello Gandini presso Bertone. Nonostante le linee ricercate, la casa automobilistica di Arese pare abbia costruito solo circa 3900 esemplari prima di togliere definitivamente la vettura dalla gamma nel 1977.

Durante i sette anni di commercializzazione, la coupé sportiva stupiva per le sue prestazioni in quanto era capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 220 km/h.

Al momento non sappiamo se il marchio di FCA deciderà in futuro di riportare in vita questo nome ma per il momento godiamoci il progetto digitale realizzato da Dinesh Kuril che ci mostra un’Alfa Romeo Montreal in chiave moderna.