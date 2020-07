Marko esclude Vettel alla Red Bull nel 2021: “Non c’è posto qui”

Helmut Marko, un consulente della Red Bull, ha negato che la Red Bull abbia interesse a far firmare Sebastian Vettel per la stagione 2021. L’austriaco ha sostenuto che la squadra è soddisfatta di Alexander Albon come compagno di squadra di Max Verstappen e si fidano di lui.

Christian Horner, caposquadra del team di Milton Keynes, aveva già chiuso la porta al tedesco qualche giorno fa e ha spiegato che l’annuncio della partenza di Vettel dalla Ferrari è stata una sorpresa. Helmut Marko è stato persino più chiaro dell’inglese dopo le voci emerse nelle ultime ore e che collegano Vettel con Red Bull nel 2021. L’austriaco ha respinto con forza la possibilità.

” Non abbiamo posto nella squadra per Vettel. Abbiamo Albon e siamo contenti di lui. Albon è metà tailandese e Red Bull è 51% tailandese”, ha detto nelle osservazioni per il sito tedesco Auto Motor und Sport. Nonostante queste parole, è necessario ricordare gli eventi passati in cui le sue parole hanno portato a una situazione opposta, come lo scambio di posti tra Alexander Albon e Pierre Gasly alla Red Bull nel 2019. Marko dichiarò all’epoca che questa opzione non era realistica e che Gasly avrebbe continuato con Verstappen fino alla fine della stagione. Alla fine, la realtà però fu molto diversa.

Il proprietario del marchio di bevande energetiche ha chiesto a Marko stesso di riportare indietro il quattro volte campione, come riportato dal sito Web Motorsport-Total. Tuttavia, Helmut ha consigliato a Vettel di prendere in considerazione l’idea di prendere un anno sabbatico o esplorare il mercato.

” Se fossi Sebastian, mi prenderei un anno libero e seguirò tutto dall’esterno. Forse quest’anno si aprirà un’opzione e potrò avere una visione d’insieme migliore. Ma forse preferisce passare del tempo con la famiglia e rifiutarla”, ha spiegato. Dopo la conferma della firma di Fernando Alonso da parte della Renault per il 2021, le opzioni di Vettel sono finite. Il quattro volte campione lascerà la Ferrari alla fine di questa stagione.

