Spuntano alcune ipotesi di un probabile futuro in ottica Red Bull per Sebastian Vettel

Da quando Vettel ha lasciato la Red Bull, né lui né il suo vecchio team sono riusciti ad ottenere come obiettivo un titolo mondiale. Sebbene oggi la prima guida assoluta all’interno della compagine guidata da Chris Horner ed Helmut Marko sia il solito Max Verstappen, pare almeno per ora che le cose non abbiano realmente preso questa direzione. C’è poi il capitolo compagni di squadra che ha previsto continui avvicendamenti, cambi e contro cambi che difficilmente fanno bene a una situazione come quella di chi vuole ragionare ai vertici del gruppo.

Di certo se al momento è Alexander Albon colui che dovrà guadagnarsi una conferma in pista, molti sono i dubbi su un possibile ritorno in Red Bull da parte di Pierre Gasly o Daniil Kyvat attualmente in forze presso l’AlphaTauri visto che entrambi hanno già avuto tempo e occasioni per dimostrare qualcosa all’interno del top team.

Poche possibilità per gli anni che vengono

Col contratto di Max Verstappen prolungato fino alla fine del 2023, l’unica disponibilità in bilico è quella di Albon. Ora che anche Renault ha già scelto per il 2021 fornendo l’occasione per il ritorno di Fernando Alonso nella massima serie le possibilità di un eventuale ritorno in Red Bull sembrano fornire un’ipotesi interessante. Perlomeno piacevole. Di certo le prossime settimane ci daranno contezza di quelle che saranno le mosse in tal senso, all’interno di un mercato piloti che quest’anno si sta rivelando sorprendente al punto giusto.

Vettel è difatti rimasto sempre in ottimi rapporti con gli uomini Red Bull e questo potrebbe garantirgli una corsia preferenziale, sebbene sia Horner che Marko hanno escluso nelle scorse settimane questa eventualità. Tuttavia le cose cambiano e pare sia cambiato anche il pensiero di Helmut Marko che a F1-insider.com ha dichiarato: “in questo momento siamo legati a Verstappen e ad Albon, ma in Formula 1 ogni cosa può cambiare”. In accordo con le parole di Helmut Marko c’è una certa apertura anche da parte di Max Verstappen e Horner ha comunque ammesso che l’ipotesi relativa al tedesco rappresenta sempre una grande tentazione per la Red Bull.

Sicuramente in Austria hanno fatto pensare anche le immagini che ritraevano proprio Vettel a colloquio con Helmut Marko e Chris Horner ma anche le dichiarazioni da ambo le parti rilasciate a ServusTV. In quella occasione proprio Max Verstappen, quando gli è stato chiesto cosa pensasse di una possibile coppia costituita da lui e da Vettel ha risposto: “come compagno ho avuto Ricciardo e penso sia andata bene, ma non sono io a decidere. Non ho mai lavorato con Seb quindi non so come potrebbe essere, ma non credo possano esserci problemi. Tutti quelli che arrivano in Formula 1 vogliono solo vincere”. Quindi un’ulteriore porta è stata aperta anche da Max Verstappen che in accordo con le parole di Helmut Marko e Chris Horner potrebbero rappresentare tre indizi che costituiscono una prova. Staremo a vedere.