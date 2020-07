Maserati MC12 GT1 mostra tutta la sua potenza sul circuito di Spa-Francorchamps

19Bozzy92 ha avuto la possibilità di immortalare in un video pubblicato su YouTube una Maserati MC12 GT1 ex Vitaphone Racing in azione sul circuito di Spa-Francorchamps durante le prime sessioni di prove libere della Global Endurance Racing (ora divenuto un vero e proprio campionato chiamato Endurance Racing Legends) presso la Spa Classic 2017 di Peter Auto.

Questa particolare versione della vettura da corsa venne presentata nel 2005 per aderire agli standard FIA GT1. Rispetto al precedente modello, il veicolo ricevette diverse modifiche come ad esempio l’accorciamento del muso, la riduzione della superficie aerodinamica anteriore, lo spostamento dell’impianto di scarico, un impianto frenante in carbonio e tanto altro ancora.

Maserati MC12: la vettura da competizione immortalata in video mentre sfrecciava in Belgio

Nel campionato FIA GT, il Tridente schierò due squadre private che parteciparono con due Maserati MC12 per ognuno. Vitaphone Racing fu una delle squadre a prendere parte con le vetture n°9 e 10 e la coppia di piloti Michael Bartels/Timo Scheider e Fabio Babini/Thomas Biagi. I bolidi riuscirono a portarsi a casa diverse vittorie fra cui le 5 su 10 conquistate nel campionato FIA GT 2006.

Sotto il cofano della Maserati MC12 GT1 troviamo un motore V12 da 6 litri capace di sviluppare una potenza di 630 CV e 652 nm di coppia massima, abbinato a un cambio a 6 rapporti e alla trazione posteriore.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica modenese, la vettura da competizione è in grado di raggiungere una velocità massima di 330 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,9 secondi.