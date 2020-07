Jeep Grand Cherokee Armored: debutta in Messico la versione antiproiettile

I rapimenti e gli omicidi sono una vera preoccupazione in Messico. Perciò Jeep ha deciso di portare sul mercato messicano la nuova Jeep Grand Cherokee Armored. Basata sulla versione Limited Luxury Advanced 4×4, il modello promette di soddisfare i massimi standard di sicurezza in quanto dispone di armature NIJ-IIIA installate direttamente in fabbrica.

Per garantire la massima sicurezza per gli occupanti, le tradizionali superfici in vetro sono state sostituite con dei vetri multistrato dotati di inserti in polivinile. Questo vetro antiproiettile presenta uno spessore di 19 mm e può proteggere dalle armi da fuoco leggere.

Jeep Grand Cherokee Armored: ufficiale la nuova versione speciale del SUV

La speciale Grand Cherokee Armored dispone di una piastra sottoscocca anti-granata, dei rinforzi per telaio e finestrini e un vano motore protetto. Quest’ultimo è importante in quanto la fuga è spesso il miglior mezzo di sopravvivenza. Non mancano degli pneumatici run flat e delle sospensioni rinforzate.

Grazie a questi cambiamenti, FCA Messico afferma che la Jeep Grand Cherokee Armored offre una protezione contro diversi colpi d’arma da fuoco come 22 LR, 38 Special e 9mm Parabellum. Se ciò non bastasse, il SUV è in grado di resistere anche ai più potenti 357 e 44 Magnum.

Oltre all’armatura, la Grand Cherokee è ben equipaggiata con sedili anteriori in pelle nappa traforata con funzione di riscaldamento e ventilazione, un sistema di infotainment con display da 8.4 pollici, un impianto audio premium composto da 9 altoparlanti e un volante riscaldato. Altre caratteristiche includono fari bi-xenon e cerchi in alluminio da 20″.

La potenza proviene dal motore Hemi V8 da 5.7 litri capace di sviluppare una potenza di 365 CV e 528 nm di coppia massima. Il propulsore è collegato a una trasmissione automatica a 8 velocità abbinata al sistema Quadra-Trac II 4×4. A differenza della maggior parte dei veicoli corazzati che vengono venduti a prezzi molto alti, la Jeep Grand Cherokee Armored parte da 1.850.900 pesos (71.783 euro) in Messico.