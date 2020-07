Alfa Romeo Stelvio: ecco il nuovo restyling secondo un artista

Un render che anticipa il possibile restyling dell’Alfa Romeo Stelvio è stato recentemente pubblicato su Instagram, proponendo importanti modifiche ai fari e ai fanali posteriori del primo SUV del Biscione.

Il progetto digitale è stato pubblicato dall’artista Davide Maggioni ed immagina un nuovo e migliorato Stelvio con fari e fanali più estesi. Anche se non ci sono grossi cambiamenti, il nuovo design sembra sposarsi perfettamente con il veicolo in quanto aggiunge un tocco di modernità a un modello già di per sé è parecchio elegante e all’avanguardia.

Alfa Romeo Stelvio: un artista ipotizza in render come sarebbe il nuovo restyling del SUV

Inutile dire che abbiamo di fronte soltanto un semplice progetto digitale e che ci sono scarse possibilità che la casa automobilistica modenese adotti questo design sul suo modello. Recentemente, Alfa Romeo ha annunciato tutti i miglioramenti per il suo Alfa Romeo Stelvio introdotti tramite il model year 2020.

Oltre a questo, il SUV può contare sugli accessori proposti da Mopar che gli donano un look personalizzato e particolare, come visto su altri modelli di Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Ad esempio lo Stelvio Veloce dispone del Carbon Pack by Mopar che include una griglia frontale e delle calotte degli specchietti retrovisori esterni in carbonio, dei tappetini in velluto con cuciture rosse, un supporto per tablet incorporato nei poggiatesta e dei cerchi in lega da 20″.

In aggiunta, lo storico brand di Arese ha preparato una serie di miglioramenti estetici per l’ultimo restyling tra cui gli allestimenti Super e Business. Questi portano inserti in legno, sedili e cruscotto in pelle e nuovi cerchi da 19″.

Ulteriori aggiornamenti di stile sono disponibili sul performante Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, dotato di gruppi ottici posteriori a LED oscurati, una griglia anteriore in fibra di carbonio con inserto a V, dei cerchi in lega da 21″ e un display touch da 8.8 pollici abbinato a un sistema di infotainment aggiornato.