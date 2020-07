Ram 1500 Warlock: l’edizione limitata arriva in Australia

Ram ha deciso di annunciare in Australia la nuova edizione limitata Warlock del Ram 1500. Questo sarà il quarto modello della gamma Ram 1500 Classic che si unisce alle versioni Express Quad Cab, Express Crew Cab e Laramie.

Il Ram 1500 Warlock si basa sull’Express Crew Cab e in Australia viene fornito di serie con il Ram Box. Troviamo anche una griglia frontale unica, un cofano motore dotato di prese d’aria, dei passaruota allargati, delle sospensioni sollevate di 2,54 cm, dei cerchi in lega da 20″, dei gradini laterali, un lunotto apribile manualmente, una protezione per i fari, un sedile del conducente con regolazione elettrica a 10 vie e tanto altro ancora. Il prezzo di listino parte da 104.450 dollari australiani (64.406 euro).

Ram 1500 Warlock: la nuova versione limitata debutta nel mercato australiano

L’arrivo della speciale edizione limitata nei concessionari australiani è previsto per i prossimi mesi. I primi esemplari saranno disponibili nelle colorazioni rossa, bianca e blu. Un secondo lotto atteso per la fine dell’anno sarà disponibile in nero, blu e Granite Crystal.

Tuttavia, quest’ultimi saranno venduti a un tasso di cambio più elevato e quindi partiranno da 107.450 dollari australiani (66.286 euro). Tali cifre posizionano il 1500 Warlock al vertice della gamma, al di sopra delle varianti Express Quad Cab (79.950 dollari australiani – 49.299 euro), Express Crew Cab (89.950 dollari australiani – 55.502 euro) e Laramie (99.950 dollari australiani – 55.465 euro).

Anche se il Ram 1500 Warlock dispone di caratteristiche uniche e viene venduto a un prezzo abbastanza alto, mancano alcune cose come il tetto apribile e il lunotto posteriore motorizzato presente sulla variante Laarmie.