Fernando Alonso tornerà in Formula 1 nel 2021

Fernando Alonso sarà annunciato dalla Renault come secondo pilota per la stagione 2021 di F1, confermando il ritorno dello spagnolo in Formula 1 dopo l’addio nel 2018. Il team francese era alla ricerca di un partner per Esteban Ocon dopo che Daniel Ricciardo aveva deciso di non firmare un nuovo accordo con il team francerse e di passare a McLaren dove avrebbe collaborato con Lando Norris.

Nel 2021 Fernando Alonso tornerà in Formula 1 grazie ad un accordo con la Renault

Durante tutto il suo anno sabbatico dalla F1, Alonso è stato costantemente collegato ad un ritorno allo sport, inizialmente con la precedente squadra McLaren e poi, in maniera molto più improbabile, una riunione con Lewis Hamilton, questa volta alla Mercedes. Lo spagnolo è un due volte campione del mondo con due vittorie consecutive nel 2005 e nel 2006, ma dall’inizio del decennio ha lottato per trovare la forma giusta per essere protagonista facendo parte di un team non competitivo come la McLaren nelle sue ultime stagioni prima andare in pensione.

E’ stato proprio con la Renault che Alonso ha vinto i suoi due soli campionati mondiali, essendo stato con la squadra dal 2003-2006 e poi in un altro periodo dal 2008-2009.Sebbene Ocon rappresenti una novità per Alonso, in passato il pilota spagnolo ha lavorato con ingegneri e dirigenti che sono ancora oggi alla Renault, tra cui il direttore sportivo Alan Permane e il direttore tecnico Pat Fry.

