Alfa Romeo Giulia: un render mostra i nuovi fari a LED del Tonale

Alfa Romeo prevede di lanciare nei prossimi mesi la versione di produzione del concept Alfa Romeo Tonale svelato lo scorso anno. Un progetto digitale pubblicato su Instagram da Andras Veres ci mostra come sarebbe il frontale della nuova Alfa Romeo Giulia con alcuni tratti estetici presi in prestito proprio dal Tonale.

Questo layout potrebbe essere effettivamente utilizzato dalla casa automobilistica di Arese sul prossimo restyling della berlina in quanto i fari del concept sembrano adattarsi perfettamente al frontale della Giulia.

Alfa Romeo Giulia: la futura generazione della berlina potrebbe ottenere i fari del Tonale come in questo render

Come anticipato poco fa, l’Alfa Romeo Tonale è un concept annunciato durante il Salone di Ginevra 2019 che dovrebbe entrare in produzione di massa entro la fine del 2020 o il prossimo anno, almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet.

In aggiunta, dovrebbe essere il primo veicolo ibrido plug-in e il primo ad introdurre il nuovo design dei gruppi ottici anteriori, ossia quelli utilizzati da Andras Veres nel render. Il SUV compatto rappresenta un’importante rivoluzione di design per Alfa Romeo e molto probabilmente segnerà l’inizio di un nuovo linguaggio per la casa automobilistica di Arese.

Alcune delle sue caratteristiche più interessanti molto probabilmente verranno adottate su altri modelli del Biscione in arrivo nei prossimi anni. Un esempio sono proprio i gruppi ottici anteriori composti da tre luci che potrebbero essere impiegati in futuro sull’Alfa Romeo Giulia.

Quest’ultima comunque ha ottenuto una serie di piccoli miglioramenti con il lancio del model year 2020 come ad esempio il nuovo sistema di infotainment con display da 8.8 pollici, il volante in pelle e così via.