Auto elettriche: oltre 350.000 caricatori nelle case del Regno Unito entro il 2025

Oltre 350.000 case nel Regno Unito disporranno di punti di ricarica per veicoli elettrici entro il 2025, secondo quanto affermato dal fornitore Andersen. Entro i prossimi cinque anni, 1 milione di veicoli elettrici gireranno per le strade inglesi, portando un picco nel numero di caricatori domestici.

L’analisi effettuata da Andersen ha rilevato che 362.270 caricatori da parete potrebbero essere installati nei vialetti e nei garage delle case inglesi sulla base delle attuali tariffe di installazione. Ad oggi ci sono circa 120.000 case con caricatori EV già installati.

Auto elettriche: entro il 2025 sono attesi 1 milione di esemplari per le strade del Regno Unito

Recenti modifiche hanno visto i veicoli elettrici essere esenti da alcune imposte che aumenteranno notevolmente l’anno prossimo. Nonostante il coronavirus, i veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno visto aumentare le loro vendite nel primo trimestre di quest’anno. Questo si rispecchia un po’ in tutto il mondo poiché una nuova auto su sette acquistata in Europa non ha più esclusivamente un motore a combustione.

Jerome Faissat, direttore commerciale di Andersen, ha dichiarato: “In Andersen non abbiamo dubbi sul fatto che i veicoli elettrici sono il futuro. Mentre ci spostiamo verso una ‘nuova normalità’ sulla scia del coronavirus, abbiamo visto chiare prove che le persone vogliono cambiare le loro abitudini in modo che possano viaggiare con maggior consapevolezza“.

Faissat ha proseguito dicendo: “Negli ultimi tre mesi l’inquinamento è diminuito parecchio nelle nostre città e abbiamo goduto di aria più pulita. Ciò ha spinto molti a ripensare al modo in cui si spostano. Stiamo vedendo le persone camminare con i loro piedi, mentre passano a un’auto elettrica, una bici o uno scooter. L’elettricità è più di una scelta etica. È una scelta per abbracciare il futuro. Il nostro messaggio è chiaro: se lavoriamo insieme, possiamo contribuire a incoraggiare l’adozione di veicoli elettrici e rendere le nostre città più pulite e sicure“.