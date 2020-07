L’errore di Vettel in Austria deriva dalla sua situazione in Ferrari secondo Brawn

Ross Brawn pensa che l’errore di Sebastian Vettel in Austria possa derivare dalla sua improvvisa rottura con la Ferrari che è fonte di distrazione. Brawn ha messo in evidenza le grandi prestazioni del suo compagno di squadra, Charles Leclerc, che ha salvato la situazione della Scuderia.

Vettel è arrivato solo decimo nella gara austriaca. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha fatto un errore ad inizio gara che gli è costato diverse posizioni. Brawn crede che tutto ciò che è accaduto con la Ferrari ha potuto influenzarlo e agire come una distrazione.

L’addio di Vettel alla Ferrari è una distrazione per il tedesco secondo Brawn

Il team di Maranello ha gareggiato per gran parte del Gran Premio con le squadre della zona centrale, ma nel tratto finale, Leclerc ha mostrato tutto il suo talento e ha conquistato 18 punti per il suo team in un inizio di campionato che sembra molto complicato per la scuderia del cavallino rampante. ” Charles ha dimostrato il talento che ha e ha colto tutte le opportunità per raggiungere un ottimo secondo posto. In queste difficili gare puoi vedere la determinazione e il talento dei piloti speciali. Sì, la Ferrari deve migliorare la sua monoposto altrimenti andrà incontro ad una stagione davvero complicata “, ha detto.

Infine, sottolinea che Lando Norris è stato finalmente in grado di brillare in Formula 1 dopo una stagione del 2019 in cui Carlos Sainz lo ha eclissato. Il giovane pilota della McLaren ha raggiunto il primo podio della sua carriera sportiva, grazie a un ottimo giro finale che gli ha permesso di raggiungere quel terzo posto oltre al punto extra per aver ottenuto il giro più veloce.

