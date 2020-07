Maserati Ghibli Hybrid ha una nuova data di presentazione

La Maserati Ghibli Hybrid doveva essere presentata al Salone di Pechino 2020 ma le restrizioni imposte a causa del coronavirus hanno fatto modificare i piani. Successivamente, la casa automobilistica modenese ha annunciato una nuova data di presentazione, il 15 luglio, ma anche questa è stata rinviata di un giorno.

Nelle scorse ore, il Tridente ha dichiarato che la vettura verrà finalmente presentata il 16 luglio 2020 alle 13:00. La nuova Ghibli Hybrid sarà svelata in anteprima sul sito ufficiale del marchio di FCA tramite un evento online e avrà l’obiettivo di far ringiovanire una berlina in circolazione dal 2013.

Maserati Ghibli Hybrid: la prima ibrida del Tridente debutterà il 16 luglio

Maserati ha grandi aspettative sulla nuova Maserati Ghibli Hybrid in quanto sarà la prima ibrida o molto probabilmente un’ibrida plug-in come hanno rivelato recenti report. Le caratteristiche riguardanti il gruppo propulsore sono ancora un mistero, anche se con ogni probabilità potrebbe essere composto da un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri abbinato a un propulsore elettrico.

Secondo una targhetta vista sul parabrezza di un recente prototipo, la nuova vettura dovrebbe sviluppare una potenza complessiva di 330 CV. Il nuovo restyling della Ghibli porterà con sé un frontale e una retro aggiornati e forse un nuovo sistema di infotainment con indicatori digitali.

Non si sa ancora al momento se la Maserati Ghibli Hybrid sarà presentata in anteprima contemporaneamente con le altre versioni oppure se arriverà in un secondo momento.