Jeep CJ-8 Scrambler: un esemplare custom del 1982 è in vendita

Il segmento delle vetture off-road presto si arricchirà di un nuovo modello in quanto Ford prevede di presentare la prossima settimana forse il veicolo più atteso dell’anno: il nuovo Ford Bronco.

Molti di voi sicuramente sapranno che con questo nuovo veicolo la casa automobilistica americana ha l’obiettivo di inseguire Jeep, uno dei produttori di auto più affermati del segmento off-road che nel corso degli anni ha portato sul mercato dei modelli davvero all’avanguardia.

Jeep CJ-8 Scrambler: in vendita un esemplare del 1982 con motore V8 Chevy

Un esempio è la Jeep CJ-8 Scrambler del 1982 che vi proponiamo in questo articolo. Nel periodo in cui quest’auto veniva prodotta, la versione precedente del Bronco era in circolazione ma si posizionavano sul mercato in segmenti differenti.

Come detto poco fa, la CJ proposta in questo articolo è in versione Scrambler, ossia una variante a passo lungo del CJ-7 con una mezza cabina rimovibile che la faceva sembrare quasi un pick-up.

Il design complessivo del veicolo originale è stato mantenuto in questa build personalizzata. Oltre a questo, abbiamo un’altezza maggiore rispetto alla configurazione di serie e con tutta l’attrezzatura necessaria per affrontare un’avventura off-road senza pensieri. I grossi cerchi, montati su pneumatici Pro-Comp Xtreme Terrain, sono supportati da ammortizzatori Bilstein e un assale posteriore G2 Dana 60.

A bordo di questa Jeep Jeep CJ-8 Scrambler troviamo anche un grande bull bar nella parte anteriore e un portapacchi sul retro per le taniche di carburante di riserva. Il motore nascosto sotto il cofano non è più quello di serie in quanto troviamo un V8 Chevrolet da 5.7 litri abbinato a una trasmissione automatica a 3 velocità che ha percorso appena 9250 km.

Con i suoi interni personalizzati e le tre file di sedili, il fuoristrada è disponibile all’acquisto su Streetsideclassics al prezzo di 61.995 dollari (54.720 euro).