Jeep Mighty FC: l’esclusivo concept che rende omaggio al Forward Control

Il Jeep Forward Control fu costruito dal 1956 al 1965, portando con sé una soluzione intelligente di carico. In Forward Control (FC) ha mantenuto la lunghezza complessiva al minimo per la manovrabilità e allo stesso tempo disponeva di un cassone abbastanza lungo per assicurare la massima utilità.

In occasione dell’Easter Jeep Safari 2012 (la 46ª edizione), la casa automobilistica statunitense ha lanciato una versione moderna chiamata Jeep Mighty FC Concept. Per creare questo veicolo, il team di progettazione del marchio di FCA è partito da una Wrangler Rubicon JK del 2012 a cui è stata posizionata la cabina sopra e davanti all’assale anteriore, allungando l’interasse e aggiungendo un cassone costruito su misura.

Jeep Mighty FC: il concept fu presentato durante l’Easter Jeep Safari 2012

L’abitacolo utilizza un tetto appartenente al kit di conversione Mopar JK-8 e una clip anteriore progettata su misura. Lo speciale Mighty FC dispone, inoltre, di funzionalità off-road migliorate notevolmente con l’aggiunta di assali a portale di Mopar. Questi hanno permesso di aumentare l’altezza da terra senza sollevare troppo le sospensioni.

Entrambi gli assi sono controllati con dei coilover King assieme a dei robusti bracci di controllo Teraflex e barre di scorrimento. La trazione viene gestita da enormi pneumatici BFGoodrich Krawlers da 39″ abbinati a dei cerchi custom Hutchinson Rock Monster da 17″. Altri punti salienti offerti dal Forward Control Concept includono dei paraurti Hanson, un verricello Warn e un impianto di scarico Corsa in acciaio inossidabile.

Nonostante il suo particolare design, il Mighty FC Concept risulta abbastanza bilanciato sul terreno. Gli interni basati sulla Wrangler sono stati arricchiti con della pelle Katzkin e una combinazione di colori davvero unica. I sedili in pelle sono stati integrati con un materiale a quadri proveniente da una borsa da snowboard di Burton, le cui cerniere sono state incorporate nei lati del sedile. Le plastiche interne sono invece un mix tra rosso e nero.

Alla base della Jeep Mighty FC Concept troviamo il famosissimo Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato a un cambio automatico a 5 marce di serie e al transfer case NVG-241OR Rubicon Rock Trac.