Juliana Coelho è la nuova direttrice dello stabilimento FCA di Goiana

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di effettuare un cambio di guardia nel suo stabilimento di Goiana (Pernambuco). In particolare, l’ingegnere Juliana Coelho è la nuova direttrice della fabbrica dove vengono prodotti i SUV Jeep Compass e Renegade e il pick-up Fiat Toro.

Coelho è la prima donna ad occupare questa posizione in America Latina all’interno del gruppo automobilistico italo-americano. Essa ha preso il posto dell’ingegnere italiano Pierluigi Astorino che ora ricopre il ruolo di direttore della produzione di FCA America Latina. Quest’ultimo prese il posto di Francesco Ciancia che è ritornato in Italia per guidare la produzione di Maserati e Alfa Romeo.

FCA: Juliana Coelho è la nuova responsabile dell’impianto presente a Goiana

Juliana Coelho ha iniziato la sua carriera nel 2013 come specialista del processo di verniciatura all’interno di FCA. Ha seguito una formazione presso le fabbriche del gruppo presenti in Italia e Serbia e inoltre ha fatto parte del team dell’impianto Jeep a Goiana dove ha costruito la sua carriera.

La nuova direttrice dello stabilimento del Pernambuco ha ricoperto varie posizioni tra cui supervisore e responsabile dell’assemblaggio presso Jeep. Più recentemente, invece, Coelho ha diretto l’area responsabile di nuovi sviluppi della produzione per l’America Latina all’interno dello stabilimento Fiat di Betim (MG).

La carriera di Pierluigi Astorino, invece, è iniziata nel 2006 presso la fabbrica di Mirafiori. Qui ha lavorato allo sviluppo di progetti per diversi siti del gruppo in tutto il mondo. Assumendo la leadership della produzione in America Latina, Astorino svilupperà le nuove versioni dei modelli già affermati e inoltre si occuperà di lanciare i prodotti di Jeep e Fiat.