Ferrari 575 Superamerica: un esemplare da sogno è in vendita nel Regno Unito

La Ferrari 575 Superamerica dipinta in rosso brillante presente in questo articolo sostiene di essere l’esemplare con guida a destra con il chilometraggio più basso del mondo in quanto ha percorso fino ad ora solo 2897 km.

La Superamerica è considerata una delle varianti più desiderabili della 575M, che ha preso il posto della 550 Barchetta nella gamma della casa automobilistica modenese. Rispetto a quest’ultima, la Superamerica è giunta sul mercato con un hard top rotante intelligente dotato di un vetro elettrocromatico al posto della soluzione manuale.

Ferrari 575 Superamerica: questo esclusivo esemplare in vendita ha percorso meno di 2900 km

Il tetto Revocromico è stato il primo del suo genere ad essere montato su un’auto di serie. Esso è realizzato in fibra di carbonio e vetro elettrocromatico ed offre al guidatore la possibilità di scegliere tra cinque diverse impostazioni di opacità che vanno dal completamente trasparente fino alla modalità che fa entrare soltanto l’1% della luce nell’abitacolo. L’insolito meccanismo del tetto ruotava il pannello di 180°.

Ritornando alla Ferrari 575 Superamerica, troviamo sotto il cofano un motore V12 aspirato da 5.7 litri capace di sviluppare una potenza di 540 CV. Quest’ultimo è stato abbinato a un cambio semi-automatico F1 a singola frizione sviluppato dal cavallino rampante. Soltanto una manciata di 575 Superamerica sono state realizzate con cambio manuale.

Durante la presentazione ufficiale, Maranello sostenne che la Superamerica era la decappottabile più veloce del mondo con una velocità di punta di 320 km/h. Questo bellissimo esemplare è rifinito nella colorazione Rosso Corsa abbinata a degli interni in pelle beige con cuciture a contrasto.

In questo momento, la 575 Superamerica è disponibile all’acquisto nel Regno Unito al prezzo di 299.950 sterline (332.862 euro) ed è accompagnata da un elenco completo delle manutenzioni ricevute negli ultimi anni. Se ciò non bastasse, il bolide viene fornito con il desiderabile pacchetto Handling Gran Turismo Competizione Pack (HGTC) che include delle sospensioni sportive. Non mancano un impianto frenante in carbonio con pinze rosse e un impianto di scarico sportivo più rumoroso.

La Ferrari 575 Superamerica è già di per sé un’auto molto rara in quanto è stata prodotta in soli 559 esemplari. Tuttavia, quella venduta nel Regno Unito farà sicuramente gola ai collezionisti dato che si tratta di un esemplare con guida a destra e con pochi chilometri percorsi.