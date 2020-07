Alfa Romeo: ecco quale potrebbe essere la sorpresa di fine anno

Alfa Romeo potrebbero chiudere con il botto questo 2020 che fino a questo momento non è stato particolarmente fortunato, visti anche i problemi che l’intero settore automotive sta vivendo a causa della crisi economica e sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus. A quanto pare, secondo i soliti bene informati, entro fine anno un annuncio importante potrebbe essere effettuato dai dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles a proposito di un futuro modello della casa automobilistica del Biscione.

Alfa Romeo: entro fine anno una sorpresa?

Al momento non è ancora chiaro di cosa esattamente si possa trattare. In particolare non sappiamo se la sorpresa sarà legata ad uno dei due nuovi SUV attesi o se si tratterà di qualcos’altro. Ricordiamo infatti che tra la fine dell’anno e l’inizio del 2021 avverrà la presentazione della versione di produzione del crossover di segmento C Alfa Romeo Tonale. Inoltre nel corso del 2022 dovrebbe venire svelato anche un SUV di segmento B che si dovrebbe chiamare Alfa Romeo Brennero.

Negli scorsi mesi, in seguito alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo francese PSA si è parlato con insistenza dell’arrivo di numerosi altri modelli per Alfa Romeo oltre a quelli previsti dall’attuale piano industriale che come sappiamo prevede l’addio di Giulietta entro fine anno. Al momento sono previsti solo 3 SUV e una berlina.

Tuttavia non possiamo escludere che la sorpresa in questione sia riferita ad un altro modello di cui per il momento non ci sono notizie ufficiali. Si era parlato anche del possibile ritorno di Alfa Romeo Giulietta con una nuova generazione, ma per il momento si tratta di semplici ipotesi che senza conferme ufficiali è destinata per il momento a rimanere una voce. Vedremo dunque se in proposito ci saranno aggiornamenti nei prossimi mesi.

