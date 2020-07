Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody diventa più lussuosa e sportiva

La Germania è molto conosciuta anche per le varie società di tuning come ad esempio NAP Sportauspuff Manufaktur. Si tratta di un’azienda specializzata nello sviluppo, nella progettazione e nella produzione di impianti di scarico sportivi su misura di alta qualità.

Sembra però che l’azienda di aftermarket voglia diversificare la sua attività ed entrare nel business completo della personalizzazione di auto. Per questo ha creato una nuova linea di prodotti chiamata NAP Exclusive.

Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody: ecco il tuning secondo NAP Sportauspuff Manufaktur

Il primo progetto sviluppato da NAP Sportauspuff Manufaktur, appartenente a questa gamma, si basa sulla Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody. In particolare, la muscle car americana ha subito una serie di trasformazioni sia interne che esterne. Partendo dall’esterno, troviamo diverse parti in carbonio argentato che hanno aggiunto un tocco di personalità alla vettura.

Realizzate in composito di fibra leggera, le parti in questione sono spoiler anteriore, minigonne laterali, spoiler posteriore a coda di anatra e un inserto sul retro. Quest’ultimo presenta i ritagli per il doppio terminale di scarico dell’impianto NAP, fornito con il controllo elettronico della valvola.

A seconda dei gusti personali e dell’ambiente circostante, il motore Hemi V8 da 5.7 litri della Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody può emettere un suono molto discreto oppure un rombo più forte. Le modifiche esterne adottate da NAP Sportauspuff Manufaktur includono i cerchi HF2 con raggi a Y da 22″ sviluppati assieme a Vossen con finitura in bronzo, delle pinze freno rosse con logo NAP, delle sospensioni a spirale che permettono di abbassare l’assetto di 40 mm e degli pneumatici Continental Sport Contact 6 da 305/25 R22.

Arrivando agli interni, questa particolare Challenger R/T Scat Pack Widebody della serie NAP Exclusive dispone di un rivestimento in pelle nappa beige, alcantara grigio scuro e varie finiture in fibra di carbonio per un ambiente più lussuosa e sportivo.

I sedili vantano un motivo trapuntato e delle cuciture bianche a contrasto. Troviamo, infine, dei tappetini appositamente realizzati dal tuner e un rivestimento in alcantara a completare l’abitacolo della muscle car.