Alfa Romeo Giulia DTM: ecco il concept per il campionato turismo

Lo scorso 24 giugno, Alfa Romeo ha festeggiato i suoi primi 110 anni con una festa tenutasi presso il Museo Storico di Arese. Il pubblico ha avuto la possibilità di ammirare e fotografare dal vivo la bellissima e performante Alfa Romeo Giulia GTA.

Qui su ClubAlfa.it abbiamo avuto modo di parlare più volte del designer LP Design per via delle sue particolari creazioni. L’ultimo progetto digitale pubblicato da Lorenzo Prati sul suo profilo Facebook riguarda un’ipotetica Alfa Romeo Giulia DTM.

Alfa Romeo Giulia DTM: LP Design pensa a una versione per correre nel campionato DTM

Il concept ricorda le vittorie conquistate negli anni ‘90 dalla casa automobilistica di Arese nel campionato DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft), una serie automobilistica per vetture turismo organizzata in Germania ma con diverse gare disputate in tutta Europa.

Complessivamente, la Giulia DTM ipotizzata da LP Design rimane fedele al linguaggio di design utilizzato dal Biscione sulle sue vetture. Sul profilo laterale e sul cofano motore possiamo vedere il logo del 110º anniversario. Troviamo anche vari loghi Alfa Romeo, lo sponsor Bosch e la scritta Giulia.

Il bolide da corsa dispone della caratteristiche aerodinamiche tipiche delle auto di questa competizione. Esempi sono i passaruota più larghi, il grosso alettone montato sul retro e l’assetto ribassato. Da notare anche i terminali di scarico posizionati sulle portiere posteriori.

Dato che parliamo di un’Alfa Romeo Giulia DTM, possiamo immaginare la presenza sotto il cofano del motore V8 biturbo da 2.9 litri utilizzato sulla Gran Turismo Alleggerita che è capace di sviluppare una potenza di 530 CV. Il calore prodotto da quest’ultimo verrebbe ottimamente smaltito dalle varie feritoie presenti sul cofano. Non mancano degli inserti in fibra di carbonio posti sulla parte anteriore, sui laterali e probabilmente anche sull’alettone.