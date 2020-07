Auto sì e mezzi pubblici no: il verdetto degli italiani

Come vogliono muoversi gli italiani? Con l’auto. Anche a giugno, pure dopo la pandemia. Lo dice la nuova survey mensile di Aretè: è l’azienda, leader nella consulenza strategica, fondata da Massimo Ghenzer. Quindi, auto sì e mezzi pubblici no. Ma è ovvio: le condizioni dei mezzi pubblici sono sotto gli occhi di tutto. È solo fantasia dire che ci si sposta da una parte all’altra di Roma coi mezzi pubblici, per esempio. E le attese? I ritardi? Il caos col rischio contagio?

Auto sì e mezzi pubblici no: i numeri

Sentiamo i dati della ricerca.

Tre italiani su 10 sono disposti ad acquistare un’auto in contanti, metà è propensa a richiedere un finanziamento : vedi le promozioni. E l’11% vuole il noleggio a lungo termine: paghi il canone mensile, tutto incluso, una grande comodità, anche per chi non ha la partita Iva.

: vedi le promozioni. E l’11% vuole il noleggio a lungo termine: paghi il canone mensile, tutto incluso, una grande comodità, anche per chi non ha la partita Iva. Puoi fare la trattativa online e a utilizzare piattaforme come Whatsapp o Skype. A distanza, in sicurezza. Col preventivo in Pdf, tutto elettronico, trasparente, pulito. Poi si va in concessionaria, che era e resta insostituibile.

Sei su 10 vogliono le prove a domicilio con dispositivi individuali di protezione.

Solo l’11% si dichiara pronto a salire sui mezzi pubblici.

Auto alleato anti-coronavirus

Al di là dell’indagine, aggiungiamo che l’auto protegge contro l’infezione da Covid-19: niente contagi per gli starnuti e i colpi di tosse in metropolitana, nessun appoggio da toccare nel tram, nessun assembramento.

Da una parte, qualcuno che governa dice di usare i mezzi pubblici; dall’altra, si dice di evitare assembramenti. Un controsenso. Una illogicità totale. Così, la soluzione resta l’auto, alleata anti-coronavirus.