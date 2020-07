Mick Schumacher: La pressione che sente è incomparabile secondo Marko

Se Sebastian Vettel lascia effettivamente la Formula 1 alla fine del 2020, ciò potrebbe significare la fine della presenza della Germania in Formula 1. Tuttavia, ci sono ancora piloti tedeschi che in futuro potrebbero arrivare in F1 e il più conosciuto è Mick Schumacher. Non deve essere facile come Schumacher, trovare la propria strada in Formula 1 secondo Helmut Marko. ” La pressione su di lui è semplicemente incomparabile. Mick avrebbe dovuto iniziare con un nome diverso nel motorsport, ma è un po’ troppo tardi per quello ora’, afferma Marko in una conversazione con la stampa tedesca.

Secondo Helmut Marko Mick Schumacher deve fare i conti con una pressione davvero importante per via del suo cognome

“Mick fa esattamente quello che gli piace e vuole solo vedere fino a che punto può arrivare. Certo, è diverso con gli altri figli degli ex piloti di Formula 1. Ama suo padre e rispetta ciò che ha fatto. Non sono preoccupato per lui affatto ”, conclude la moglie di Michael Schumacher.

Se Mick Schumacher otterrà un posto in Formula 1 nel 2021 dipenderà principalmente dalle sue prestazioni in Formula 2. Nel suo primo anno non è stato impressionante, ma con Prema ha la possibilità di ottenere il titolo nel 2020. Tuttavia, ci sono grandi talenti pronti a sconfiggerlo, quindi non sarà affatto facile.

