UBS mantiene un rating Hold su Fiat Chrysler

L’analista UBS Patrick Hummel ha mantenuto un rating Hold su Fiat Chrysler Automobiles lunedì, fissando un obiettivo di prezzo di EURO 9, che è inferiore di circa il 6,93% all’attuale prezzo delle azioni di $ 9,67. Hummel prevede che Fiat Chrysler Automobiles registrerà un utile per azione (EPS) di – $ 1,08 per il secondo trimestre del 2020. L’attuale consenso tra 6 analisti TipRanks è per una valutazione di acquisto moderato delle azioni in Fiat Chrysler Automobiles, con un obiettivo di prezzo medio di $ 9,26.

Gli obiettivi di prezzo degli analisti vanno da un massimo di $ 12,36 a un minimo di $ 6,74. Nell’ultimo rapporto sugli utili, pubblicato il 31/03/2020, la società ha registrato un fatturato trimestrale di $ 20,57 miliardi e un utile netto di – $ 683 milioni. La capitalizzazione di mercato dell’azienda è di $ 20,07 miliardi. Secondo TipRanks.com, l’ analista UBS Patrick Hummel è attualmente classificato con 1 stella su una scala di classificazione 0-5 stelle, con un rendimento medio dell’1,6% e un tasso di successo del 41,67%.

