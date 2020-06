Ferrari potrebbe essere tra le protagoniste in F1 nel 2020 secondo Pedro de la Rosa

Tra poco meno di una settimana sapremo chi ha vinto il primissimo Grand Prix della stagione di Formula 1. Secondo Pedro de la Rosa sarà una stagione entusiasmante tra le tre migliori squadre. Durante i test invernali c’era poca differenza tra Mercedes e Red Bull Racing. Le due squadre sembravano non dare spazio agli errori, ma quando si è avvicinata l’ora della verità, il Grand Prix australiano è stato cancellato. Ora i fan devono solo aspettare meno di una settimana per l’inizio della stagione. L’ex pilota di F1 Pedro de la Rosa pensa che quest’anno ci saranno molti fuochi d’artificio. “Sarà una stagione strana, con l’inizio tardivo e il fatto che non dovrebbero esserci spettatori. Penso anche che sarà una stagione fantastica per lo sport. Ci sono buone cose in attesa”, ha detto lo spagnolo a Marca .

La Mercedes sarà forte e la Red Bull Racing è più pronta che mai alla lotta. La Ferrari ha avuto problemi, ma ora hanno avuto il tempo di lavorarci sopra e di certo non li avrei già cancellati”. Secondo De la Rosa, il lungo periodo tra il test invernale e l’inizio della stagione rende comunque un anno difficile da prevedere. “Sebbene le fabbriche siano state chiuse per 73 giorni, i team di F1 hanno lavorato molto in quattro mesi. A Barcellona stavano già lavorando agli aggiornamenti per il Gran Premio di Spagna a maggio. Le auto che appariranno in pista in Austria potrebbero essere molto diverse da quelle viste durante il test invernale ” , conclude lo spagnolo.

