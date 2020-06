Vettel: “Penso di avere abbastanza esperienza per fare due GP sullo stesso circuito”

Sebastian Vettel è all’inizio della sua sesta e ultima stagione da pilota Ferrari. Sarà una stagione speciale, soprattutto a causa delle doppie gare sugli stessi circuiti. Per la prima volta nella storia della Formula 1, un numero di circuiti apparirà due volte sul calendario. A partire dal Red Bull Ring. Il circuito ospiterà il Gran Premio d’Austria e il Gran Premio della Stiria. Silverstone organizzerà anche due Gran Premi a una settimana l’uno dall’altro. Si prevede che anche nella seconda metà del calendario che verrà annunciata lunedì, probabilmente altri circuiti organizzeranno due gare. Sochi, Bahrein, Portimao, Shanghai e anche il Circuito delle Americhe hanno indicato che sono aperti per un possibile secondo Gran Premio.

“Non ho alcuna esperienza con una seconda gara sulla stessa pista una settimana dopo la prima gara, ma ho corso per un po’. Penso di avere abbastanza esperienza e immagino che il livello richiesto di perfezione sarà essere più alto il secondo fine settimana ” , afferma Vettel secondo quanto riportato da F1only . “Penso che avremo ancora meno spazio per l’errore, ma la possibilità che avremo tutti è di poter analizzare la strategia nella prima gara e possibilmente correggerla per fare meglio nella seconda” , conclude Vettel.

