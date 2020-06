La Scuderia Ferrari contro il Coronavirus isola il team di Vettel da quello di Leclerc

Manca appena una settimana all’avvio del Mondiale di Formula 1 2020, il primo condizionato da un’emergenza sanitaria che ha cambiato e sconvolto le vite di tutti. Sarà sicuramente una stagione che nessuno dimenticherà. Tutti i team mancano l’appuntamento con la pista dalla fine di febbraio, ovvero da quando si sono conclusi i test pre stagionali. Da allora, la maggior parte delle monoposto sono state messe da parte in fabbrica nell’attesa di una concretezza che sembra vicina all’approdo.

In Austria niente sarà come prima. I protagonisti della Formula 1 dovranno trascorrere le loro settimane da dividere assieme isolati l’uno dall’altro, ogni squadra nella propria bolla, come prevede il concetto di sicurezza sviluppato dalla FIA. Come in un’isola.

Rapporti limitatissimi

La Ferrari isolerà le squadre di persone che lavorano su ciascuna delle due monoposto, ovvero eliminando i contatti fra il personale che si occupa di Sebastian Vettel e quello dedicato a Charles Leclerc al fine di aumentare la resistenza contro possibili casi positivi al COVID-19. Esiste anche un codice di condotta a cui devono aderire tutti coloro che sono coinvolti nell’evento e il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, afferma che si estende ben oltre quelli del circuito isolando gli altri dalla pista.

“Non sperimenterai uno scambio casuale tra meccanici o ingegneri nel paddock”, spiega il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies “siamo incoraggiati a ridurre al minimo le interazioni. Questi sono i consigli a cui ci atterremo per poter finalmente correre di nuovo. Dall’aeroporto all’hotel. Dall’hotel alla pista. E di nuovo al contrario. Questi sono i nostri modi”.

Tutti sono incoraggiati a rimanere nelle proprie bolle per ridurre al minimo il rischio di contagio. La stessa Ferrari sta costruendo una seconda rete di sicurezza. C’è una divisione all’interno della squadra proprio come accennato: “c’è una bolla per l’auto con il numero cinque e una per l’auto numero 16. Facciamo questo per nostra responsabilità”, spiega Mekies.

Ciò significa che i meccanici e gli ingegneri di Sebastian Vettel e Charles Leclerc dovrebbero lavorare e vivere separatamente. Uno scambio dovrebbe avvenire solo in caso di emergenza. “Se il business operativo lo richiede, i singoli gruppi all’interno del team possono uscire dalla loro bolla”. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, di una riparazione importante come un cambio del propulsore. Con le nuove regole di protezione dal Coronavirus imposte ai team, ciò richiede circa il doppio del tempo, poiché i meccanici non sono in grado di svolgere il proprio lavoro in modo ben coordinato a causa delle restrizioni.

Se dovesse quindi verificarsi un evento avverso la Ferrari potrebbe utilizzare i meccanici destinati ad un pilota per aiutare il secondo equipaggio. “Il nostro sistema non sarebbe più indistruttibile se ci fossero casi positivi”, osserva il direttore sportivo della Ferrari. Se un componente di un team dovesse risultare positivo al Coronavirus, le squadre devono avere sostituzioni. “Abbiamo aumentato le nostre cure mediche in pista e in hotel”, afferma Mekies “se abbiamo un caso di Coronavirus, c’è già un sostituto a Maranello. Abbiamo un certo numero di persone che sono preparate e che sarebbero pronte ad intervenire immediatamente. Tuttavia, le risorse non sono illimitate. Nessuna squadra ha una seconda squadra da corsa in casa”.