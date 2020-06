Vasseur: ” Con una buona giornata possiamo ottenere grandi risultati ”

Con un limite di budget e nuove regole aerodinamiche, i team più piccoli dovrebbero essere in grado di ottenere grandi risultati in futuro. Frederic Vasseur ha speranza, ma afferma anche che c’è ancora molto da fare per la sua Alfa Romeo. ‘ Con i team più vicini, se tutto va bene in un fine settimana, puoi anche ottenere un buon risultato come una piccola squadra. Tuttavia, dobbiamo lavorare sul quadro completo di questo sport e assicurarci di non spendere tutti più enormi quantità di denaro. La decisione in tal senso è buona per la Formula 1 ”, afferma Vasseur in una conversazione con Auto, Motor und Sport.

Tuttavia, con solo le finanze, una squadra come Alfa non ci arriverà ancora. I podi e le vittorie vengono raggiunti principalmente dalle prime tre squadre e questo non è solo grazie ai loro soldi. Ma grazie anche all’intera organizzazione, che Alfa Romeo, con 500 uomini in fabbrica, non può eguagliare. ”Non si tratta solo di soldi, ma i team non saranno in grado di assumere da 1.000 a 1.200 persone. Tuttavia, ciò non toglie che, in termini di organizzazione, hanno un grande vantaggio rispetto ai piccoli team e sono anche molto più avanti in termini di tecnologia e conoscenza in ogni area. Ci vorrà quindi del tempo prima che il campo si avvicini davvero ”.

Nel 2020, Vasseur dovrà ancora arrangiarsi con la stessa macchina e senza un limite di budget. ” Vogliamo fare di meglio rispetto al 2019. Non sappiamo ancora quante gare abbiamo e dobbiamo approfittare di ogni opportunità che ci si presenta ”, conclude il caposquadra della scuderia italiana.

