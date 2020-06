Jeep aggiunge nuovi percorsi alla sua app Badge of Honor

Jeep ha ampliato la sua app Badge of Honor per premiare gli appassionati del marchio che completano vari percorsi off-road. Creato nel 2013, il programma Jeep Badge of Honor offre agli appassionati, che affrontano percorsi, delle opportunità di guadagnare un badge esclusivo per i loro veicoli direttamente dalla casa automobilistica statunitense.

Il programma è stato ampliato e ora include una serie di nuove piste tra cui quelle di Northwest OHV Park in Texas, Tread Lightly! Four Wheel Drive Way in Florida e Bearwallow in West Virginia. Complessivamente sono 56 i tracciati a livello nazionale che includono anche i famosi Rubicon Trail in California, Hell’s Revenge in Moab, Utah e Imogene Pass in Colorado.

Jeep: l’app Badge of Honor riceve un corposo aggiornamento per i fan del marchio off-road

Jim Morrison, Head of Jeep Brand, ha dichiarato: “Abbiamo creato il programma Badge of Honor come un modo divertente per interagire con i nostri fan appassionati di fuoristrada Jeep, consentendo loro di fare ciò che amano di più e guadagnare badge per i loro veicoli. Il programma è davvero decollato e spesso vediamo veicoli Jeep con molti badge diversi che rappresentano i percorsi conquistati in tutto il paese. Con il costante interesse nel programma, abbiamo ampliato l’app Badge of Honor con molte nuove funzionalità che i nostri clienti apprezzeranno“.

Le nuove e migliorate funzionalità presenti nell’app Badge of Honor comprendono sette nuove piste, individuazione di percorsi Badge of Honor, indicazioni stradali, informazioni dettagliate sui percorsi e sui punti salienti, nonché valutazioni della difficoltà del percorso e la possibilità di caricare e condividere foto di varie avventure sulla pista con gli altri membri della community Jeep Badge of Honor.

La casa automobilistica americana ha ricevuto feedback diretti dagli utenti che utilizzano l’app Badge of Honor e ha deciso di aggiungere alcune funzionalità come ad esempio la possibilità di condividere i risultati sui social network personali oppure la creazione di un profilo utente dettagliato e completo. L’app, infine, propone una serie di percorsi dedicati a tutti i possessori di vetture Jeep, dai principianti ai più esperti.