La Ferrari si prepara al 1000 ° Gran Premio di Formula 1

La stagione di Formula 1 2020, come molti eventi sportivi, è stata ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Tuttavia, tra poco meno di due settimane la serie ripartirà di nuovo con il Gran Premio d’Austria il 5 luglio ° . Il Grand Prix australiano è stato annullato poco prima delle prime prove a marzo, e ora ci sono 8 gare confermate in Europa e si prevede che il calendario sarà composto da almeno 15 in totale. Questa stagione è speciale per la Ferrari. La loro vettura del 2020 è denominata SF1000, in omaggio al fatto che il team prenderà parte al loro 1.000 ° Grand Prix in questa stagione. Si prevede che questo cadrà a settembre, possibilmente sulla propria pista del Mugello in Italia, che dovrebbe ospitare una gara a seguire il Gran Premio d’Italia a Monza.

Per commemorare questo anniversario speciale, la Ferrari sta pubblicando storie per celebrare il suo millesimo Grand Prix, mettendo in evidenza un centinaio delle presenze più significative per la squadra nel Campionato mondiale di Formula 1. Ciò ha avuto inizio il 21 ° maggio 2020, la squadra ha celebrato l’anniversario del suo primo ingresso ufficiale in questo sport, il Gran Premio di Monaco 1950 il 21 ° di maggio di quell’anno. Il progetto completo è disponibile sul sito Web della Scuderia Ferrari con varie storie e foto caricate ogni settimana.

Le storie arriveranno fino ai giorni nostri, a partire dai tempi di Alberto Ascari e Juan Manuel Fangio, e ci aggiornano con l’attuale duo Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Le illustrazioni per le storie saranno realizzate da Matteo Cremona, un fumettista italiano. Queste storie sono viste come il modo perfetto per i fan di rivivere la storia della squadra mentre aspettiamo l’inizio molto ritardato della stagione. La possibilità di una 1.000esima gara in casa in Italia è stata dovuta alla pandemia che ha fatto sì che il calendario originale venisse strappato e riscritto totalmente. La stagione inizia in tutto il 4 ° luglio fine settimana, con gare di back-to-back al Red Bull Ring in Austria.

Ti potrebbe interessare: Vettel chiede una gara al Mugello nel 2020 e “se è con i fan ancora meglio”