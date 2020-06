Mugello e Portimao non verranno aggiunti al gioco della F1 2020

Nonostante il fatto che la stagione di Formula 1 del 2020 sia completamente diversa rispetto allo scorso anno, il prossimo gioco di Codemasters presenterà la stagione regolare. Con la possibilità di un ampliamento del calendario con nuovi circuiti, la stagione sarà ancora più diversa dal gioco. Codemasters dunque non aggiungerà Mugello e Portimao.

Poiché diversi Gran Premi sono stati annullati quest’anno, ma è ancora importante guidare almeno quindici gare, si ritiene che estenda la stagione europea. I due principali contendenti per l’organizzazione di una gara sono il Mugello in Italia e Portimao in Portogallo. Questi due circuiti mancano in F1 2020 e non verranno aggiunti quest’anno.

“I circuiti sono l’elemento più intenso del tempo nello sviluppo, con ogni circuito che richiede il tempo equivalente a 1 anno di sviluppo per creare”, afferma Lee Mather, direttore del gioco, “Oltre a costruire i circuiti, c’è anche l’intelligenza artificiale da addestrare, il posizionamento della telecamera da configurare “.

“F1 2020 si basa sulla stagione 2020 originale e siamo lieti di includere il circuito di Hanoi e il circuito Zandvoort. Sfortunatamente non è possibile aggiungere nuovi circuiti alla stagione 2020 rivista”, ha affermato Mather. In altre parole: ci vuole troppo tempo e questo semplicemente non è fattibile per quest’anno.

