Sebastian Vettel prova già la Ferrari SF71H al Mugello

Sebastian Vettel torna all’azione. Il tedesco è il primo a guidare con la SF71H nel test che la Ferrari ha organizzato oggi al Mugello. Il tedesco è uscito presto in pista e ha avuto il suo primo contatto con una Formula 1 dopo quasi quattro mesi di pausa. Vettel è stato visto per la prima volta con la Ferrari da quando il tedesco ha annunciato che i loro percorsi si separeranno al termine di questa stagione. La Scuderia, come il resto delle squadre, ha preso le precauzioni necessarie per evitare una possibile diffusione di covid-19. I membri della squadra rossa lavorano con le maschere, come si può vedere dalle immagini che arrivano dal Mugello e cercano di tenersi a distanza gli uni dagli altri.

La Ferrari è il primo team a testare da quando è stata annunciata la nuova iniziativa di F1 per la diversità, ” Corriamo insieme ” e la Scuderia ha colto l’occasione per promuoverla nei test di oggi attraverso un adesivo sulla sua SF71H del 2019. Vettel cercherà di ottenere le migliori sensazioni possibili con l’auto di due stagioni fa, un’auto che conosce perfettamente, dato che con essa ha ottenuto cinque vittorie e il suo punteggio più alto come pilota Ferrari, 320 punti. Il tedesco darà il via alla sua ultima stagione vestita di rosso in dieci giorni, in cui spera di rimuovere il cattivo gusto in bocca che ha avuto con Charles Leclerc nel 2019.

Va ricordato che sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc effettueranno test oggi. Il tedesco questa mattina, quindi il Monegasco sarà probabilmente incaricato delle prove questo pomeriggio, in cui avrà il suo primo contatto con la SF71H, un’auto che non ha mai avuto l’opportunità di guidare, dal momento che nel 2018 ha era ancora un pilota per il team Sauber. Charles salirà su questa macchina dopo aver guidato la SF1000 di quest’anno per le strade di Maranello la scorsa settimana.

Ti potrebbe interessare: RTL in Germania non farà più vedere la Formula 1 in chiaro dal 2021, “merito” di Vettel?