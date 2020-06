Hugh Jackman in pole per interpretare Enzo Ferrari in un film

Hugh Jackman è il favorito tra i possibili attori che daranno vita a Enzo Ferrari in un film che uscirà nella primavera del 2021, diretto da Michael Mann e che si concentrerà su ciò che è accaduto alla casa di Maranello nel 1957. Il titolo del film sarà semplicemente “Enzo Ferrari” e racconterà la storia che l’italiano visse nel 1957 in cui la sua compagnia toccò il disastro economico e Enzo stesso fu perseguitato legalmente dal Vaticano fino al 1961 a causa di un incidente dello spagnolo Alfonso de Portago nella leggendaria gara della Mille Miglia in cui morirono lo stesso pilota, il suo copilota e fino a nove spettatori, cinque dei quali erano bambini. Anche quell’anno, il figlio di Enzo, Dino, morì all’età di 24 anni a causa di una malattia.

Vincitore del BAFTA o dell’Emmy Award per i suoi film, Michael Mann ha sviluppato questo progetto per due decenni: “Il vero potere di questo pezzo è che la complessità emotiva della vita dei protagonisti è assai complicata, ed erano in circostanze estreme. C’è la bellezza che le corse possono essere letali. È un grande dramma “, ha spiegato a parole al sito web del film Deadline.com.

È ancora ufficialmente sconosciuto quale attore interpreterà Enzo Ferrari in questo film, ma lo stesso sito Web di Formula 1 punta direttamente a Hugh Jackman. In precedenza, il ruolo di Enzo Ferrari è stato interpretato da attori come Sergio Castellitto in un film biografico del 2003 o Augusto Dallara in un ruolo secondario nel famoso film Rush del 2013.

Il film di Mann è atteso nella primavera del 2021 e la sua sceneggiatura è basata sul libro “Enzo Ferrari: Man and Machine” di Brock Yates. Va ricordato che Mann è stato recentemente produttore esecutivo del film “Ford vs. Ferrari”.

