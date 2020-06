Fiat 600: un particolare esemplare è stato venduto a 115.000 euro

In Italia è possibile trovare ancora diversi esemplari perfettamente funzionanti della mitica Fiat 600, quindi sicuramente non è una vettura rara o introvabile. Tuttavia, alcune unità sono più importanti di altre come ad esempio quella targata PG 24638 che è stata venduta per ben 115.000 euro.

La 600 in questione è riuscita a raggiungere tale somma in quanto ha partecipato alla Mille Miglia del 1955 con al volante i piloti Brandi e Forini. Era il periodo in cui la competizione era una gara di velocità anziché di regolarità. La vettura si presentò alla partenza all’ultimo minuto, tant’è che il numero 2157 venne dipinto a mano sulla carrozzeria pochi istanti prima del via, avvenuto alle 23:00 a Brescia.

La piccola vettura del marchio torinese riuscì a completare la gara di andata e ritorno a Roma in 17 ore e 23 minuti a una velocità media di 91,61 km/h (compresi soste e rifornimenti). La gara di quell’anno, però, fu vinta da Stirling Moss che riuscì a tagliare il traguardo dopo 10 ore e 14 minuti di gara a una velocità media di 155,18 km/h.

Ritornando alla Fiat 600 con telaio n°2257, si classificò terza nella classe Turismo Fiat 600 e ventiduesima in quella Turismo di serie fino a 750 cc. Secondo le informazioni fornite dal venditore, la vettura è stata venduta completamente originale con tutta la documentazione che testimonia la sua storia e le varie manutenzioni effettuate nel corso degli anni. Infine, troviamo le stesse elaborazioni applicate all’epoca per gareggiare nella Mille Miglia del 1955.