Fiat 124 Sport Spider ottiene il motore V8 di Ferrari | Video

La Fiat 124 Sport Spider è stata una piccola roadster molto apprezzata dalle persone. Si tratta di un veicolo che all’epoca offriva delle buone performance e oggi viene acquistata principalmente per il suo aspetto vintage.

Dato il suo peso leggero, il proprietario di un esemplare ha deciso di installare un motore V8 Ferrari nella parte anteriore. Johnny Fargas-Diaz dispone di una bellissima 124 Sport Spider e un’unità del propulsore Ferrari-Maserati F136. Questo particolare otto cilindri da 90° è stato utilizzato in diverse vetture di Ferrari, Maserati e Alfa Romeo a partire dal 2001. Esempi sono la Maserati Quattroporte, la Ferrari 458 e l’Alfa Romeo 8C.

Fiat 124 Sport Spider: il proprietario di un esemplare installa il V8 di Ferrari

L’F136 in questione è stato preso da una Quattroporte. Questo particolare progetto, chiamato dal creatore Tarantulo, è parecchio speciale in quanto il proprietario ha come obiettivo quello di raggiungere circa 500 CV di potenza.

L’F136 di serie di Ferrari-Maserati riesce a produrre una potenza compresa tra 390 e 605 CV. Si tratta sicuramente di un miglioramento considerando che la Fiat 124 Sport Spider originale riesce a sviluppare da 83 a 117 CV di potenza, a seconda del model year.

L’esemplare in questione montava precedentemente un propulsore turbo da 2.3 litri ma il proprietario ha deciso di sostituirlo dopo quasi 20 anni. L’adattamento del V8 del cavallino rampante al cofano motore della piccola roadster ha richiesto diverse modifiche alla carrozzeria. Ad esempio sono stati rinforzati il telaio e altre parti per supportare la potenza extra. Da notare che il radiatore è stato installato nel vano bagagli.

Al termine del progetto verrà installato un cambio manuale T-56 a 6 marce per gestire la potenza aggiuntiva mentre la plancia centrale verrà spostata indietro per ospitare il nuovo motore e la trasmissione. Per quanto riguarda la gestione del powertrain, Fargas-Diaz afferma che questa è affidata attualmente a un Arduino ma prevede di installare un MicroSquirt 3.

A livello estetico, questa speciale Fiat 124 Sport Spider presenta alcune modifiche come i nuovi fari e fanali posteriori, le prese d’aria nel vano bagagli, i parafanghi più ampi e così via.

È possibile scoprire i progressi effettuati su questo progetto tramite il canale YouTube di Johnny Fargas-Diaz (Ferrari Powered), il suo profilo Instagram oppure i post pubblicati sul gruppo Facebook Build Threads Communal Garage.