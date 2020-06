Sui canali social di Jeep un avvincente progetto per scoprire alcune delle più belle località italiane dove trascorre le vacanze estive all’insegna del claim del brand: “Go anywhere, Do anything” Per il brand Jeep la libertà è da sempre un valore irrinunciabile e fondante, anche e soprattutto in un momento in cui le circostanze hanno indotto tutti a privarsene in parte, per la salvaguardia del bene comune.

Nasce “Italy from a window”, la web serie del marchio Jeep che ha l’obiettivo di far scoprire le bellezze dell’Italia a bordo dei SUV più famosi al mondo

Nasce così il progetto “Italy from a window”, la web serie del marchio Jeep che ha l’obiettivo di far scoprire le bellezze dell’Italia a bordo dei SUV più famosi al mondo. Alla base vi è l’idea che quest’estate molte persone sceglieranno località del Belpaese per trascorre qualche giorno di vacanza. E non c’è meta che non possa essere raggiunta con una vettura Jeep. Immagini suggestive e una voce narrante coinvolgente accompagnano lo spettatore dei sei episodi della web serie partita a fine maggio e trasmessa progressivamente sui canali social Instagram e Facebook Jeep Italia.

Nel primo episodio è andata in scena la montagna con alcune delle località più belle da raggiungere a bordo in un SUV Jeep: dalla Valle D’Aosta al Trentino, dall’Abruzzo alla Puglia fino alla Basilicata. Del resto da sempre le vette sono l’habitat naturale dei modelli Jeep per vivere, in completa sicurezza, qualunque avventura secondo il claim “Go anywhere, Do anything”.

Spazio poi alle splendide colline nella seconda puntata, alla scoperta di monasteri e vigneti, contando sulle accresciute doti di handling e connettività dei modelli Jeep che consentono di viaggiare in pieno comfort.

Qualità ancora più apprezzate se le vacanze saranno trascorse nell’Italia dei borghi, ovvero quei gioielli di storia e architettura incastonati su tutto il territorio nazionale: sono proprio questi piccoli centri al centro del terzo episodio, da Alberobello a Matera, per citarne alcuni. Attualmente è on air la puntata dedicata al mare e alle isole, dalla Liguria alla Sicilia, poi sarà la volta dei paesaggi naturali e infine il tour si concluderà con un approfondimento dedicato alle nuovissime Renegade e Compass 4xe, i primi modelli ibridi plug-in del marchio che aprono nuove vie nel mondo dell’elettrificazione.