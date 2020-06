Michael Schumacher: l’ex manager Willi Weber non sa nulla sulle sue condizioni

La situazione di Michael Schumacher è qualcosa che interessa molte persone. I fan sono completamente all’oscuro della condizione di salute del sette volte campione del mondo di Formula 1. Ma anche alcune delle persone che erano molto vicine al campione del mondo. Ad esempio, l’ex manager Willi Weber. Wilhelm “Willi” Weber è stato il manager del sette volte campione del mondo Schumacher per molti anni. I due tedeschi hanno formato un fronte forte, ma il loro sodalizio è finito quando il pilota di F1 tornò nella classe regina nel 2010 e Weber non fu d’accordo. Inizialmente si sono tenuti in contatto, ma come spesso accade, a un certo punto i loro rapporti hanno iniziato a diventare sempre meno frequenti. Entrambi sono andati per la loro strada e Weber ha gestito altri piloti di F1 tedeschi. Poi, ovviamente, è arrivato il terribile incidente di Schumacher nel 2013, ma a quel tempo l’ex manager non era più in contatto con la famiglia.

Il 78enne dopo l’incidente non ha saputo più nulla e fino ad oggi non sa ancora come sta il leggendario pilota di F1. Parlando con Motorsport-Total, il tedesco si è detto rammaricato per la difficile situazione e per il fatto che non sa come stia attualmente Schumacher. “Me ne rammarico profondamente. Dopo l’incidente ho pianto come un cane. Mi ha davvero toccato, puoi immaginarlo”, ha detto.

“Fa male. Quelle domande continuano a riportare ricordi”, confessa Weber. I due hanno ovviamente vissuto molto insieme, momenti belli e difficili. Tuttavia, il tedesco non è il solo a non sapere come sta l’ex pilota di F1. Il mondo intero può solo indovinare com’è sta adesso. Secondo quanto riferito, Schumacher è stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico per stimolare il suo sistema nervoso, ma questa notizia non è mai stata confermata dalla famiglia.

