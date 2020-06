Quanto pagheresti per passare una giornata nel simulatore Ferrari?

La Ferrari offre una giornata di lavoro sul suo simulatore alla persona che offre il massimo nell’asta di beneficenza organizzata dalla FIA per raccogliere fondi per combattere il Covid-19. Al momento della pubblicazione di questo articolo, l’offerta è di 1.850 sterline, che al cambio sono circa 2.050 euro. Chi vince l’offerta può accedere al sancta sanctorum di qualsiasi squadra di Formula 1: il suo simulatore. E lo farà con tutti gli onori, perché Scuderia metterà a sua disposizione un team di ingegneri che lo accompagnerà nell’esperienza per consigliarlo su come migliorare.

La giornata inizierà con un esame fisico e medico, oltre a un’introduzione al simulatore e al piano di tiro. Il pilota effettuerà tre sessioni di guida di mezz’ora, ciascuna seguita da un incontro con gli ingegneri per valutare il lavoro svolto in pista. Non ha precedenti che un team di Formula 1 offra questo grado di accesso alle sue strutture, ma la Ferrari lo ha fatto per unirsi all’asta di beneficenza che la Federazione Internazionale degli Sport motoristici sta promuovendo per raccogliere fondi contro Covid-19.

L’asta è iniziata lunedì scorso e si chiude il 22 giugno alle 17:00 ET. Ci sono circa sessanta lotti in offerta, dalle scimmie di Fernando Alonso ai dipinti di Jean Todt, incluso il modello di sviluppo della Lamborghini Aventador o una copia della scultura in bronzo di Ayrton Senna in Eau Rouge. Nel caso del simulatore Ferrari, chi vince il giorno del simulatore riceverà anche un pacchetto fotografico per ricordare l’esperienza. Se qualcuno dei nostri lettori fa il passo e ha successo, non esitare a condividerli con noi.

