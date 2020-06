Dodge Charger R/T con diversi premi vinti è in cerca di un nuovo proprietario

Ci sono molte auto iconiche attualmente in vendita sul mercato statunitense ma non tutti i modelli sono riusciti a vincere dei premi prestigiosi. Per chi è alla ricerca di un veicolo del genere, allora la Dodge Charger R/T del 1968 che vi proponiamo in questo articolo risulta molto interessante.

Descritto dal venditore come una delle più belle Charger R/T del ‘68 ad aver vinto negli show, l’auto si propone in ottime condizioni dato che ogni singola parte è stata restaurata. Quasi tutti i dadi e i bulloni e tutti i componenti forniti con questa vettura nuova sono stati oggetto di restauro e utilizzati per ottenere finiture e specifiche esatte in fabbrica usando delle componenti riprodotti NOS o Mopar.

Dodge Charger R/T: un esemplare del 1968 in splendida forma è in vendita

Per quanto riguarda il motore, purtroppo non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito, anche se il venditore sostiene che è stato già ottimizzato per proporre le specifiche originali. L’annuncio di vendita riporta che il propulsore ha ottenuto alcuni aggiornamenti che portano la potenza a oltre 677 nm e circa 385 CV.

A bordo di questa speciale Charger R/T troviamo diversi optional come aria condizionata, sedili avvolgenti con console centrale, cerchi Magnum da 15″ con pneumatici redline e tergicristalli a tre velocità. La carrozzeria della muscle car è stata restaurata da esperti del campo e il colore stesso applicato è ciò che rende questa Charger una delle più rare presenti ad oggi sul mercato.

Secondo quanto spiegato dal rivenditore, questo esemplare ha vinto una serie di premi e Chrysler stessa l’ha inclusa nella Top 10 in un vecchio evento. Alla luce di tutte queste caratteristiche, non sorprende che questa Dodge Charger R/T non sia economica in quanto può essere acquistata per 100.000 dollari (89.457 euro).