Jeep punta sulle vendite di auto usate in India

A tre anni dal debutto nel mercato indiano, Jeep ha deciso di annunciare una nuova iniziativa chiamata SelectedForYou che riguarda le auto usate. La nuova iniziativa vedrà FCA India acquistare, scambiare e vendere vetture usate, in particolare il SUV Compass.

Con quasi 60.000 esemplari in circolazione, i clienti hanno la possibilità di scambiare qualsiasi veicolo esistente con una Jeep Compass nuova o usata certificata. FCA India ha presentato SelectedForYou come programma pilota a Delhi, Mumbai e Hyderabad lo scorso anno e ora è operativo in 42 concessionarie presenti in tutto il paese. Le vendite delle vetture usate, però, si espanderanno in 65 punti vendita entro agosto di quest’anno.

Jeep: il marchio di FCA punta sulle vendite dell’usato in India con il programma SelectedForYou

Commentando il lancio di SelectedForYou, Partha Datta – presidente e amministratore delegato di FCA India – ha dichiarato: “La Jeep Compass gode di un eccezionale valore residuo nel mercato automobilistico indiano e questa è una grande opportunità per i nostri clienti. SelectedForYou garantisce fiducia, sicurezza e tranquillità per i clienti”.

Datta prosegue dicendo: “Una Jeep Compass usata certificata con SelectedForYou promette alta qualità e standard certificati e sarà affidabile come il modello che lascia direttamente la fabbrica. Stiamo entrando nel settore dei veicoli usati anche perché ci stiamo preparando al lancio di nuove Jeep in India e i clienti avranno l’opportunità di aggiornarsi“.

Con SelectedForYou, i clienti possono scambiare veicoli di qualsiasi marca con una Jeep Compass nuova o usata. Tutte le vetture di seconda mano ottengono la certificazione solo dopo un controllo di 125 parti, una verifica approfondita della precedente proprietà e altro ancora. Tutti i modelli usati venduti vengono forniti con una garanzia di 36 mesi/60.000 km assieme all’assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.