Fiat spera di vendere fino a 3500 auto grazie a una promozione online

Fiat prevede di vendere fino a 3500 auto tramite la nuova iniziativa Forza Online valida fino a domani, sabato 20 giugno 2020. La promozione include una serie di sconti e la possibilità di valutare l’usato via Internet. Inoltre, l’ultimo giorno ci sarà una live con la presentazione dei prezzi e maggiori dettagli dei contenuti delle auto.

Herlander Zola, direttore delle operazioni commerciali di Fiat Brasile, ha affermato che le vendite online sono aumentate dal 20% al 50% durante la quarantena. Il dirigente sostiene che il consumatore tenderà a mantenere questo comportamento anche dopo la fine della pandemia per evitare inutili spostamenti e assembramenti.

Fiat: il marchio lancia un’interessante iniziativa online in Brasile

Tramite l’iniziativa Forza Online è possibile acquistare, ad esempio, la Fiat Mobi Easy (la più conveniente) al prezzo di 34.990 R$ (5.802 euro), quindi 2000 R$ (331 euro) in meno rispetto al prezzo di listino. La Argo Drive 1.0 con sistema di infotainment arriva a costare fino a 6000 R$ (995 euro) in meno con gratis le primi due revisioni. Per il pick-up Toro, invece, lo sconto raggiunge i 25.000 R$ (4146 euro).

Oltre a questa iniziativa, Fiat ha sviluppato un motore di ricerca intelligente all’interno del sito di Forza che permette di cercare la migliore offerta presso diversi rivenditori della rete di concessionari. Dopo aver scelto il modello preferito, il consumatore può effettuare l’acquisto direttamente online oppure recandosi di persona. Ci sono più di 4000 offerte.

Nel caso di acquisto online al 100%, è possibile effettuare un test drive direttamente a casa. Zola ricorda che l’evento promozionale si svolge anche all’interno delle concessionarie tramite alcuni luoghi all’aperto. Durante la stessa live, infine, Fiat parlerà anche del nuovo Fiat Strada che è iniziato ad arrivare negli showroom.