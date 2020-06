Gasly: ​​”Vettel è il pilota che mi ha dato il miglior consiglio”

Pierre Gasly ha dichiarato che Sebastian Vettel è indubbiamente il pilota che lo ha maggiormente consigliato nel corso della sua carriera. Il francese nel corso di un’intervista ha dichiarato che il quattro volte campione del mondo gli ha dato molti consigli già da prima che arrivasse in Formula 1. Gasly correrà la sua terza stagione completa in Formula 1 nel 2020, ma per arrivare al Grand Circus ha avuto bisogno di brillare nelle categorie inferiori. Dopo aver vinto la GP2 nel 2016 con il team Prema, è arrivato al Grand Circus.

Pierre spiega che prima di raggiungere la categoria regina, Vettel gli ha dato molti consigli utili in quel momento. Da allora, i due piloti sono diventati grandi amici. Lo ha confermato lo stesso Gasly in un’intervista con il suo nuovo sponsor, Hawkers. D’altra parte, evidenzia Ayrton Senna e Alain Prost come idoli della sua infanzia e anche Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

Il giovane pilota francese ha pure detto che quando era bambino i suoi idoli erano Ayrton Senna, Alain Prost e Michael Schumacher. Ha detto di provare una profonda ammirazione anche per l’attuale campione del mondo Lewis Hamilton, che quando aveva dieci anni era un pilota che amava molto. Gasly si è preparato al massimo per il riavvio di questa stagione, in cui è consapevole di non avere una delle monoposto migliori, ma è disposto a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno per ottenere un buon risultato.

