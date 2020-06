ImMErsive Technology room: la futuristica stanza di FCA presente a Torino

All’interno dello stabilimento di Mirafiori a Torino si trova uno dei centri d’eccellenza di FCA che funge da occhio virtuale sugli stabilimenti e sui processi produttivi del gruppo automobilistico italo-americano.

L’ImMErsive Technology room viene considerato una sorta di paradiso per gli appassionati di videogiochi poiché ci sono caschi e joystick futuristici, otto videocamere con tecnologia eye-tracking, computer ad alte prestazioni e un grosso monitor largo 6 metri. Tuttavia, si tratta di un laboratorio virtuale di nuova generazione altamente evoluto che funge da punto focale per la progettazione e il collaudo dei veicoli dei vari brand di Fiat Chrysler Automobiles.

ImMErsive Technology room: nello stabilimento di Mirafiori è presente una stanza futuristica

Grazie all’integrazione di diverse tecnologie, FCA ha creato un sistema di realtà virtuale completamente immersivo, capace di fornire un valore aggiunto concreto tramite la valutazione di progetti relativi a stabilimenti e processi produttivi prima che abbia inizio la fase di realizzazione.

L’utilizzo di questa tecnologia permette di sfruttare dei processi decisionali notevolmente più rapidi, una riduzione dei costi e un incremento della sicurezza e della qualità. L’ImMErsive Technology room è il luogo in cui i team, che si occupano di progettazione e produzione, possa interagire con la versione virtuale di uno stabilimento, concentrandosi sul layout di una linea di assembramento, sul posizionamento dei grandi robot del reparto carrozzeria o sull’operatività di una singola postazione di lavoro.

Inoltre, la particolare stanza di Mirafiori è in grado di accogliere più team contemporaneamente grazie al suo ampio spazio. Gli ingegneri informatici possono usare questo sistema per programmazioni e simulazioni di robotica, una delle aree del processo produttivo automobilistico che richiede investimenti più importanti. Questi modelli e postazione di lavoro realistiche e dettagliate consentono agli operatori esperti della linea di assemblaggio di valutare e dare il proprio parere riguardo a fattibilità, ergonomia ed accessibilità durante la fase di progettazione.

La capacità di prevenire eventuali anomalie e testare soluzioni in un ambiente virtuale prima della produzione permette di ridurre sprechi e costi in maniera significativa, garantendo allo stesso tempo che vengono raggiunti i più elevati standard qualitativi. In aggiunta, i tempi necessari per costruire o riadattare una linea produttiva vengono notevolmente ridotti, considerando che si hanno a disposizione solo 22 mesi dall’ideazione al lancio di un nuovo modello.

FCA è uno dei primi gruppi automobilistici a usare la realtà virtuale nel campo dell’automotive

Ennio Meccia, responsabile del Vehicle Manufacturing Engineering di FCA EMEA, ha detto: “Siamo tra i primi nel mondo automotive a utilizzare una realtà virtuale così avanzata per progettare e adattare gli stabilimenti a nuove produzioni. Impieghiamo l’ImMErsive Technology room dalle prime fasi di sviluppo fino al lancio del veicolo. L’ambiente virtuale riflette lo stato dell’arte dell’intero progetto. Il modello viene mano a mano aggiornato con maggiori dettagli così da creare un gemello 3D della fabbrica nel quale è possibile interagire tra colleghi ma anche misurare le distanze e verificare eventuali interferenze in modo pratico e immediato“.

Durante una sessione tipo, l’ImMErsive Technology room immersa nella penombra si riempie di energia e di idee. All’interno operano due sistemi distinti con le proprie applicazioni.

Il primo può essere utilizzato da un massimo di due utenti, ciascuno con un casco per usufruire della realtà virtuale e due controller. Muovendo la testa e utilizzando i controller per spostarsi ed interagire con il menu presente sullo schermo, gli utenti possono compiere diverse azioni come ad esempio spostarsi all’interno dello stabilimento. Gli altri partecipanti possono osservare la loro interazione con l’ambiente virtuale sullo schermo da 6 metri.

Il secondo sistema utilizza sempre il grosso display come strumento di collaborazione dove fino a sei utenti con occhiali 3D possono interagire con il layout dell’impianto e discutere su potenziali problemi, miglioramenti nella progettazione e così via. Entrambi i sistemi di FCA, infine, consentono ai colleghi, che si trovano in diverse parti del mondo, di collaborare in tempo reale.