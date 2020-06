Alfa Romeo: a maggio vendite dimezzate in Europa rispetto allo scorso anno

Anche il mese di maggio si chiude in profondo rosso per il marchio Alfa Romeo in Europa. L’emergenza sanitaria ed il lockdown hanno causato il tracollo del mercato e il marchio italiano, già da tempo in difficoltà con la sua esigua gamma, non fa di certo eccezione. Nel corso del mese di maggio, infatti, le vendite di Alfa Romeo in Europa si sono dimezzate.

Il quinto mese dell’anno si è chiuso con un totale di 1,963 unità vendute, con un netto passo indietro rispetto alle 4 mila unità vendute dello scorso anno. Per il marchio italiano si tratta di un calo percentuale del -52.1% nel confronto tra il mese di maggio del 2020 e quello del 2019. Con un mercato in calo del -52.3%, la casa italiana mantiene stabile la sua quota di mercato che, a maggio, risulta pari a 0.3%.

Si tratta comunque di un dato in netta crescita rispetto al mese di aprile che, ricordiamo, ha fatto segnare poco più di 500 unità vendute da Alfa Romeo in tutta Europa, con un calo del -86%. A maggio si sono registrati i primi segnali di una lenta ripresa che, probabilmente, continuerà anche a giugno.

Dopo i primi cinque mesi del 2020, inoltre, Alfa Romeo ha venduto un totale di 9,514 unità in tutta Europa (UE + Efta + UK) facendo registrare un calo percentuale del -55% nel confronto con i dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. In questo caso, la quota di mercato è dello 0.3%, in calo rispetto allo 0.4% dell’anno passato.

Il calo registrato da Alfa Romeo è generalizzato e coinvolge tutti i principali mercati europei, a partire dall’Italia, che si conferma primo mercato del marchio facendo registrare un calo in linea con i dati complessivi registrati dal brand in Europa. Ecco come stanno andando le vendite di Alfa Romeo nei principali mercati continentali:

Italia

Il mercato italiano si conferma il primo mercato di Alfa Romeo anche a maggio, nonostante un crollo delle consegne dovuto alla ben nota emergenza in corso. A maggio, sono state 1172 le unità vendute di Alfa Romeo nel nostro Paese con un calo percentuale del -50.15% rispetto ai dati raccolti nel corso dello stesso periodo dell’anno passato. A maggio, il mercato italiano ha coperto quasi il 60% delle vendite di Alfa Romeo in Europa.

Al termine dei primi cinque mesi dell’anno, Alfa Romeo ha venduto 5.293 unità con un calo del -55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dopo i primi cinque mesi dell’anno, il mercato italiano vale il 55,6% delle vendite di Alfa Romeo in Europa.

Germania

Per quanto riguarda il mercato tedesco, Alfa Romeo ha registrato nel corso del mese di maggio un totale di 178 unità vendute con un calo percentuale del -37.1%. Al termine dei primi cinque mesi dell’anno in corso, la casa italiana ha venduto 1.045 unità in Germania facendo segnare un calo percentuale del -36.7% rispetto ai dati raccolti nel corso dello stesso periodo dello scorso anno. In totale, Alfa Romeo ha venduto un totale di 476 unità di Stelvio, 348 unità di Giulia ed appena 221 unità di Giulietta.

Regno Unito

Il Regno Unito, tra i Paesi al mondo più colpiti dalla crisi, fa segnare appena 45 unità vendute per Alfa Romeo nel corso del mese di maggio con un calo percentuale pari al -84%. Il dato in questione porta il totale di unità vendute dalla casa italiana sul mercato britannico a 706 con un calo percentuale del -54% e con una quota di mercato dello 0.15%.

Francia

Sul mercato francese, Alfa Romeo ha venduto un totale di 125 unità nel corso del mese di maggio facendo registrare un calo percentuale del -57% con una quota di mercato pari ad appena lo 0.13%. Il dato parziale annuo, ovvero nel periodo compreso tra gennaio e maggio, Alfa Romeo ha venduto un totale di 504 unità in Francia facendo registrare un calo percentuale del -66%.

Svizzera

Anche in Svizzera il marchio Alfa Romeo registra dati davvero molto negativi con appena 75 unità vendute a maggio, mese che si chiude con un calo del -75% e con una quota di mercato che passa dall’1.1% allo 0.5%. Per quanto riguarda il dato parziale annuo, invece, Alfa Romeo chiude i primi cinque mesi dell’anno con 665 unità vendute e con un calo percentuale del -50.6% rispetto l’anno precedente. La quota di mercato è dello 0.8%.