Verstappen: “Vettel alla Mercedes? Può succedere”

Sebastian Vettel a Mercedes? Max Verstappen pensa che possa succedere. Il pilota della Red Bull afferma di essere rimasto sorpreso dal fatto che Sebastian e Ferrari si siano lasciati e ritiene che sarebbe un peccato se il tedesco non trovasse un posto per il 2021. Verstappen riconosce di essere rimasto impressionato nell’apprendere che Ferrari e Vettel si separeranno dopo quest’anno. Max pensava che il quattro volte campione sarebbe rimasto un anno o due in più a Maranello.

“Sono rimasto sorpreso, ma alla fine Seb e la Ferrari probabilmente hanno ritenuto che la rottura fosse la cosa migliore per entrambi. Speravo che avrebbe rinnovato con la Ferrari per un anno o due”, ha detto Verstappen nelle osservazioni per la televisione tedesca RTL. Dalla Germania sottolineano che c’è interesse da parte di Daimler, la casa madre di Mercedes, a subentrare nei servizi del quattro volte campione. Sebbene Valtteri Bottas abbia negato questa possibilità, Verstappen vede Vettel nella squadra tedesca.

” Perché no? Certo che può succedere. Vettel ha realizzato così tanto nello sport che sarebbe un peccato se se ne andasse”, ha dichiarato Max Verstappen. Per il resto, Max è concentrato sulle prestazioni in questa stagione e si sta preparando per un’intensa stagione, in cui spera di essere più vicino alla Mercedes e di poter beneficiare di molte vittorie.

“Mi aspetto molte vittorie e un campionato entusiasmante. Siamo tutti molto vicini alla Mercedes, quindi anche noi e la Ferrari. Finora Mercedes e Lewis hanno fatto un ottimo lavoro, ma quest’anno vogliamo essere in lotta.” Il pilota della Red Bull può ancora aspirare ad essere il campione più giovane nella storia della Formula 1 quest’anno e, per minacciare i suoi rivali, punta a vincere ogni gara della stagione.

“Siamo tutti molto motivati. È difficile dire la distanza che abbiamo dalla Mercedes, ma non è eccezionale. Possiamo vincere tutte le gare. Abbiamo ancora alcune cose da migliorare da parte nostra, ma in generale i test sono andati bene” ha detto Verstappen per finire.

