Jeep Wrangler premiata dai lettori di Auto Bild Allrad

La Jeep Wrangler è stata premiata dai lettori della famosa rivista tedesca Auto Bild Allrad dedicata agli appassionati di SUV e 4×4.

I lettori del magazine hanno definito l’iconico fuoristrada americano come il miglior Off-Road Vehicle and SUV nella fascia di prezzo di 35.000-50.000 euro. Questo è il quarto anno in cui la Wrangler è stata onorata dai lettori della rivista Auto Bild Allrad, dimostrando la sua presenza globale nel panorama off-road.

Jeep Wrangler: l’iconico fuoristrada conquista un altro premio importante

Il riconoscimento di quest’anno, inoltre, ha segnato la prima volta che i lettori hanno votato il fuoristrada del marchio di FCA non solo per l’auto d’importazione più apprezzata ma anche per essere la migliore nella sua categoria, battendo tutti i modelli degli altri produttori tedeschi premium.

La Jeep Wrangler è il veicolo più capace riconosciuto al mondo che offre delle capacità fuoristrada senza pari ed è prodotto con oltre sette decenni di esperienza ingegneristica 4×4 alle spalle. Il sondaggio viene condotto da Auto Bild Allrad ogni anno e invita i lettori ad eleggere i loro veicoli preferiti provenienti dai produttori mondiali.

La competizione di quest’anno ha visto confrontarsi 218 modelli diversi in 10 categorie. I lettori hanno votato per eleggere la Wrangler come il miglior veicolo tuttofare sia dentro che fuori strada.

Il premio ottenuto dalla Jeep Wrangler sancisce il suo dominio nel 2020 in quanto ha vinto diversi titoli importanti come ad esempio l’ALG Residual Value Award nel segmento Off-road Utility oppure l’Off-Road SUV of Texas per il decimo anno consecutivo.