Veicoli elettrici: le vendite globali dovrebbero crescere nel 2020

La recente analisi Global Electric Vehicle Market Outlook 2020, condotta da Frost & Sullivan, ha scoperto che l’incertezza da coronavirus colpirà le vendite globali di veicoli elettrici. Tuttavia, è previsto un recupero del mercato con una crescita di oltre il 10% nel 2020.

Si stima che gli EV cresceranno dell’8,6% su base annua, registrando 2,5 milioni di unità vendute di modelli a batteria e ibridi plug-in a livello globale nel 2020, secondo l’analisi. Le immatricolazioni di EV sono stimate tra il ±9% nel 2020 rispetto al 2019 in diversi scenari: contenimento graduale, pandemia grave ed emergenza globale.

Veicoli elettrici: le vendite dovrebbero aumentare di oltre il 10% in Europa nel 2020

Prajyot Sathe, direttore dell’industria automobilistica e dei trasporti di Frost & Sullivan, ha dichiarato: “Le vendite di veicoli elettrici saranno guidate dall’attuazione di norme rigorose sulle emissioni in tutti i paesi e dalle politiche globali che favoriscono l’adozione di veicoli elettrici a batteria (BEV). Inoltre, gli incentivi non monetari o fiscali saranno probabilmente più interessanti per gli acquirenti in quanto i paesi con il più alto rapporto di espansione degli EV come Norvegia e Paesi Bassi offrono questi incentivi anziché denaro contante“.

Sathe ha proseguito dicendo: “Se i BEV vengono spinti dai produttori sui mandati di credito per i nuovi veicoli energetici (NEV), la Cina rimarrà leader del mercato con una quota del 48,3%. Inoltre, si prevede che l’Europa avrà la più alta crescita su base annua di oltre il 10%: la disponibilità di modelli, i tempi di consegna ridotti e la spinta alla conformità sono i principali fattori di crescita nell’UE“.

Per attingere alle prospettive di crescita proposte dal veicoli elettrici, Frost & Sullivan evidenzia le aree su cui gli operatori del mercato possono concentrarsi. Ad esempio, l’introduzione di nuovi modelli permetterà ai produttori di aumentare la percentuale di espansione degli EV.